Concerto di Natale a Moretta per i 50 anni del Coro Femminile “Milanollo” di Savigliano

Sarà una serata di grande musica e forte valore simbolico quella in programma sabato 20 dicembre alle 21 a Moretta, nel Salone Cascina San Giovanni, in occasione del Concerto di Natale che celebrerà anche il cinquantesimo anniversario del Coro Femminile “Milanollo” di Savigliano, storica formazione fondata dal compianto Sergio Chiarlo.
L’evento, promosso dall’Associazione Musicale Milanollo con il patrocinio della Città di Moretta, vedrà alternarsi sul palco tre realtà corali che offriranno al pubblico un ricco programma natalizio e corale.
Protagonista della serata sarà il Coro Femminile “Milanollo” di Savigliano, diretto da Natascia Chiarlo, con Ivan Chiarlo al pianoforte, che festeggerà mezzo secolo di attività artistica e musicale.
Accanto al coro saviglianese si esibirà il Coro Femminile “Enjoy” di Cesano Maderno, diretto da Raffaele Cifani, e l’Ensemble giovanile “SottoVoci” di Alba, diretto da Sergio Daniele, a testimonianza dell’incontro tra generazioni e territori diversi uniti dalla passione per il canto corale.
Il concerto si aprirà con un momento introduttivo, seguito dalle esecuzioni delle singole formazioni.
La serata si concluderà con un significativo momento di condivisione musicale: l’esecuzione congiunta del celebre “Va, pensiero” di Giuseppe Verdi, simbolo universale di coralità e partecipazione.
Al termine del concerto è previsto un brindisi per gli auguri di Natale, occasione conviviale per scambiarsi gli auguri natalizi in un clima di festa e amicizia.
L’ingresso è libero. Per informazioni: 0172-911035 (int. 5) – 347-8072022 – info@comune.moretta.cn.it