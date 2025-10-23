Nuovo ponte delle Terme di Valdieri, domani divieto di transito pedonale e veicolare

Si segnala per la giornata di venerdì 24 ottobre il divieto di transito pedonale e veicolare sul nuovo ponte delle Terme di Valdieri che permette l'accesso alla parte di località posta a monte del civico n. 2 (compreso) e quindi al parcheggio all'imbocco del Vallone di Valasco.

Il divieto stabilito dal Comune è necessario all'esecuzione dei lavori di posa delle velette laterali esterne e della messa in sicurezza sul ponte dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 18. (Leggi l'ordinanza).

Sono invece terminate le opere di messa in sicurezza e di asfaltatura di alcuni tratti della rotabile per il Pian delle Gorre che è stata riaperta al transito veicolare e pedonale. La prossima settimana sono in programma manutenzioni e opere di regimazione lungo la strada Gorre-Saut che prevedono la conseguente chiusura del passaggio anche per i pedoni dal 27 al 31 ottobre. La zona del Saut sarà comunque raggiungibile attraverso il sentiero escursionistico che corre parallelamente la strada.



