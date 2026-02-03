Borgo San Dalmazzo, due incidenti in quattro giorni in via Asti all'incrocio con via Tesoriere: “E' pericoloso, servono dossi permanenti” [FOTO]

Secondo incidente in quattro giorni a Borgo San Dalmazzo, all'incrocio tra via Asti e via Tesoriere.

Ieri sera un nuovo sinistro tra due auto. Non si sono registrati feriti, solo danni ai veicoli e trambusto per i residenti, che ancora una volta tornano a segnalare la pericolosità di quel tratto.





Il primo incidente sabato 31 gennaio tra due auto e un furgone, con due persone in ospedale.

E a seguire la lettera di un residente che, senza attribuire responsabilità all'Amministrazione comunale, invita però a prendere in considerazione l'installazione di dossi fissi in catrame.

Quella dei residenti è un'istanza conosciuta al Comune con cui non vi è alcuna polemica, anzi si evidenzia massima attenzione alla sicurezza stradale poi tradottasi per un limitato tempo nell'installazione di dossi amovibili, più congeniali nel periodo invernale per lo sgombero neve. Ora con i due incidenti a distanza di pochi giorni il problema è tornato all'attenzione pubblica e si intende costruire un dialogo costruttivo per trovare una soluzione definitiva.



Come riportato nella lettera, sul territorio il ricorso ai dossi permanenti è “una procedura collaudata come per corso Barale, via Ambovo, via Giovanni XXIII”.



Si tratta di un incrocio sensibile per via dell'alta frequentazione di bambini e anziani trovandovi a poca distanza dal parco del Tesoriere e nonostante su via Asti viga il limite dei 30 Km/h “in assenza di dossi tale limite viene spesso rispettato molto poco, come riscontrato quotidianamente dai residenti.



Proprio per questa elevata presenza di utenti vulnerabili, quell’incrocio richiede un livello di tutela ancora maggiore”.