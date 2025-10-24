Alba: autobus straordinari per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto sabato 1 e domenica 2 novembre

In occasione della festività di Tutti i Santi sarà effettuato, come ogni anno, un servizio straordinario di trasporto per i cimiteri di via Ognissanti e Mussotto ad Alba.

Gli autobus effettueranno il seguente percorso cittadino: Ponte Grosso, piazzale N.S. Moretta, corso Langhe, piazza Michele Ferrero, corso M. Coppino, piazza Garibaldi, corso F.lli Bandiera, Stazione FS, corso Europa – Liceo Scientifico, via Pietro Ferrero, via Ognissanti (cimitero), corso Bra, Mussotto (cimitero).

Sabato 1 novembre e domenica 2 novembre sono previste due corse straordinarie di andata e ritorno.

La prima corsa parte da Ponte Grosso alle 14.50, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle 15.10 ed al cimitero di frazione Mussotto alle 15.20.

Il ritorno è previsto alle 16 dal cimitero di Mussotto, con passaggio alle 16.10 da via Ognissanti e arrivo a Ponte Grosso alle 16.30.

La seconda corsa parte alle 16.30 da Ponte Grosso, con arrivo al cimitero di via Ognissanti alle ore 16.50 ed al cimitero in frazione Mussotto alle 17. Il ritorno è previsto alle 17.40 dal cimitero di Mussotto, con passaggio alle 17.50 dal cimitero di via Ognissanti ad Alba ed arrivo a Ponte Grosso alle 18.10.

Venerdì 31 ottobre sarà invece in vigore il servizio ordinario previsto nei giorni feriali: per raggiungere il Cimitero di via Ognissanti sarà pertanto possibile utilizzare la linea urbana 3 Ricca – Via Vivaro con passaggi ogni ora in via Ognissanti. Il Cimitero di Mussotto, invece, sarà servito dalla Linea urbana 1 Strada Cauda – Racca, con passaggi a richiesta sulle corse delle 14:55 e delle 15:55 in strada Bussoletta.

Ulteriori informazioni sulle linee autobus sono disponibili sul sito www.grandabus.it.