Max Pisu sul palco ad Alba per la presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale “Busca”

Lunedì 3 novembre, alle ore 20.30, nella sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba presenterà al pubblico e alla stampa la 28ª stagione teatrale: una stagione imperdibile, con attori e attrici di fama e talento pronti a emozionare il pubblico.

Sarà l’assessore alla Cultura Caterina Pasini a svelare il ricco cartellone 2025/2026, che propone una selezione di titoli che spaziano dai classici del teatro a opere rilette in chiave attuale, offrendo al pubblico alcune delle rappresentazioni più coinvolgenti ed emozionanti del momento.

Dopo la presentazione, sullo stesso palco andrà in scena la rappresentazione di "Affetti Instabili", di e con Max Pisu (sotto, nella foto di Laila Pozzo). Una riflessione ironica e profonda sulle fragilità dei legami affettivi nella società contemporanea, presentata come monologo teatrale. L’attore esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche delle relazioni personali, evidenziando come anche i rapporti più solidi possano essere messi in discussione da eventi inaspettati..

Il Sociale ha l’obiettivo ambizioso di offrire l’esperienza del teatro dal vivo come un’opportunità concreta di arricchimento culturale per la città. Le proposte mantengono come priorità la ricerca della qualità, unita alla profondità e alla varietà dei contenuti. La stagione teatrale 2025/2026 è ricca di quelle emozioni uniche che soltanto il palcoscenico sa regalare.