Come i social stanno cambiando le interazioni dei tifosi in Serie A

Non è un segreto che le reti sociali siano uno dei luoghi virtuali in cui passiamo più tempo, specie se nati nelle nuove generazioni.

Per quanto ci sia ancora chi riesce a resistere al fascino della tecnologia, tutto lascia pensare che in un futuro neanche troppo lontano, tutti useranno almeno una piattaforma.

Senza social ci sentiamo invisibili, sconnessi dal mondo e i club di calcio sono stati bravi a capire le potenzialità che possono avere questi strumenti se usati con criterio. I club sportivi non sono gli unici ad aver imparato ad apprezzare la potenza di TikTok, Facebook e Instagram.

Anche i siti di betting come Leovegas recensioni o William Hill utilizzano costantemente i social per rimanere ben impressi nelle menti dei giocatori. Spot , locandine per le partite… Non c’è nulla che non si possa comunicare via social e ogni messaggio può essere veicolato in modo diverso.

Campagne e casi innovativi

La stessa Lega Serie A utilizza, così come gli operatori televisivi Sky e Dazn, i social per far interagire i fan e ottenere riscontri importanti. Ora il giocatore migliore del match (MVP), si vota da casa inquadrando un codice QR.

Sono state inoltre create piattaforme come Dazn Fun che permettono di pronosticare le partite senza denaro reale e ottenere punti per una classifica a premi.

Rimanendo lato Lega, abbiamo avuto la possibilità di gustarci delle reti dalla visuale dell’arbitro grazie alla referee cam introdotta da poco e che è in progetto di essere assegnata ad ogni primo ufficiale.

Grazie ai social, anche squadre che non sono di prima fascia hanno avuto modo di promuovere le loro iniziative. Ad esempio, TikTok e Instagram permettono di reclamizzare il proprio settore giovanile e di far scoprire nuovi talenti alle persone comuni (vedesi Camarda, che forse non ne aveva bisogno).

Global reach e monetizzazione

Squadre come l’Atletico Madrid hanno introdotto, specie su TikTok, diversi canali ufficiali per le principali lingue europee. Assumendo un social media diverso per ogni paese, riescono ad intercettare molti più trend e ottenere ottimi risultati in diverse zone geografiche del continente con contenuti su misura.

Questa strategia, per quanto dispendiosa specialmente all’inizio, permette di aumentare la reach globale con un tasso di crescita significativamente superiore e di ottenere nuovi aficionados.

Avvicinarsi a un club tramite social può sembrare una blasfemia, ma è invece la realtà dei fatti a cui dobbiamo abituarci. Il rapporto tra club, calciatori e influencer di settore si è stretto negli ultimi anni. Vediamo sempre più giocatori che partecipano a live su Twitch o che partecipano a rubriche di ogni genere sugli Shorts di Instagram o su TikTok.

Zeta Milano, un Progetto Social

Un creatore di video molto famoso nel mondo del calcio per la sua innovatività e idee di video inedite, ZW Jackson, ha da poco intrapreso il suo progetto sportivo. Ha fondato una squadra: la Zeta Milano.

Partiti dalla terza categoria, hanno dominato il campionato, vinto la Coppa di Lombardia e ora sono primi anche in seconda categoria. Molti dei giocatori arrivano grazie ai contatti che lo youtuber si è creato nel corso degli anni, ma tanti altri arrivano da progetti che fanno dei social uno dei loro punti cardine come la Kings League.

Il presidente ha messo a disposizione della squadra tutte le sue apparecchiature, in modo da fare riprese di livello e paga addirittura un commentatore professionista. La squadra è forte, il progetto è serio e i soldi ci sono, cosa manca?

I tifosi. Per questo ZW Jackson ha indetto una campagna social alla ricerca di uno SLO, ovvero la figura che coordini il rapporto tra tifo e società. Sempre tramite social, lo SLO si è messo subito a lavorare per la creazione di una curva (citiamo) “dal tifo pulito”.

Il progetto cresce di partita in partita, con sempre più persone che interagiscono con i video e si interessano alle avventure della squadra più social d’Italia.

Il futuro non è certo, ma va senz'altro in questa direzione.

















