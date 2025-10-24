Centallo: martedì 4 novembre si celebrano l'Unità Nazionale e le Forze Armate

Il Comune di Centallo invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza che commemora la fine della Prima Guerra Mondiale e onora il sacrificio di tutti coloro che hanno servito la Patria.

Il programma della giornata prevede un articolato percorso commemorativo che si snoderà attraverso i luoghi simbolo del territorio. Si inizierà alle ore 17.15 con l'infioramento del monumento ai caduti a San Biagio, per proseguire alle 17.30 con la medesima cerimonia presso il monumento ai caduti di Roata Chiusani.

Alle 18 è prevista la Santa Messa presso la parrocchia di San Giovanni Battista, momento di raccoglimento e preghiera per tutti i caduti. La giornata si concluderà alle 18.45 con l'infioramento del monumento agli Alpini e del "Pax Vobis", simboli della memoria storica e della pace.

L'Amministrazione comunale sottolinea che è gradita la presenza delle associazioni con i labari, per rendere ancora più solenne e partecipata questa importante ricorrenza nazionale che unisce memoria, gratitudine e speranza per il futuro.