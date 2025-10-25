Rissa in piazza Boves a Cuneo: inquirenti al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti

Inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella serata di venerdì nella zona di piazza Boves a Cuneo.

Attorno alle 23,30 sono giunte infatti diverse segnalazioni al 112 per una rissa che vedeva coinvolte, a quanto pare, cinque persone.

All'arrivo delle pattuglie dei carabinieri e della Polizia, intervenute in forza, la maggior parte dei presenti si era già dileguata.

Stando alle primissime ricostruzioni, larissa sarebbe stata scatenata da un 20enne italiano arrivato da Milano. A sua volta aggredito, è stato medicato all'ospedale di Cuneo.

Identificato, è stato invece portato in Questura un 40enne di origini ghanesi. L'uomo, in preda ai fumi dell' alcool, ha raccontato di essere stato aggredito da altri quattro individui. Non presentava, tuttavia, ferite gravi ed ha aggredito lui stesso gli agenti provocando ad uno di loro una contusione ad una mano.

"Stiamo lavorando per ricostruire quanto accaduto con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza", ha detto il questore Carmine Rocco Grassi.

Gli fa eco il comandante del reparto operativo provinciale dei Carabinieri Daniele Riva: "Sono in corso gli accertamenti per chiarire i fatti, testimonianza attendibile quella del cittadino che ci ha segnalato la rissa".