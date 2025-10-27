Grande successo per la pedalata di Halloween in Valle Bronda

Si è svolta sabato 25 ottobre tra i suggestivi sentieri della Valle Bronda la biciclettata organizzata dagli Amici della Contea, un gruppo di appassionati delle due ruote e della natura. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di ciclisti, ha richiamato non solo numerosi appassionati locali, ma anche partecipanti provenienti dall’estero, uniti dalla voglia di condividere una giornata all’insegna dello sport e della convivialità.

La partenza è avvenuta da Castellar, punto d’inizio di un percorso che ha toccato alcuni dei tratti più panoramici della valle.

I partecipanti, in sella a bici muscolari ed elettriche, hanno potuto immergersi in un’atmosfera davvero particolare: i sentieri erano infatti addobbati con zucche, scheletri e mostri, in perfetto stile Halloween e “horror”, e ogni percorso portava il nome di un personaggio del celebre romanzo “Il Signore degli Anelli”.

Tra gli organizzatori anche Quentin Ribard, membro consultore del Municipio di Castellar, che si è occupato insieme agli altri membri del gruppo La Contea della logistica della giornata, contribuendo al successo dell’iniziativa.

La manifestazione si è conclusa in un clima di amicizia e allegria, con degustazioni e momenti di convivialità, coronando una giornata che ha saputo unire sport, fantasia e spirito di comunità nel cuore della Valle Bronda.

