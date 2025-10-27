Saluzzo, allo storico Alessandro Barbero il premio Chevalier Errant 2025

L’atto conclusivo dell’appassionante quinta edizione della Festa del libro medievale e antico a Saluzzo, ha avuto luogo ieri, domenica 26 ottobre, con la consegna del premio "Chevalier Errant" allo storico Alessandro Barbero.

Il riconoscimento, che porta il titolo del poema cavalleresco di Tommaso III, istituito a partire da quest’anno, è stato consegnato allo studioso dal sindaco Franco Demaria, alla presenza di Beatrice Del Bo e Marco Pautasso, del Salone del Libro di Torino, curatori della manifestazione e dell’assessora alla cultura Attilia Gullino "per aver fatto amare il Medioevo a generazioni di lettori e ascoltatori, per la sua grande attività di ricerca e diffusione della conoscenza storica, per il suo talento nel raccontare con passione, chiarezza e intelligenza".

"Sono molto onorato - ha affermato Barbero nella sala Griselda de Il Quartiere, che ha ospitato la due giorni culturale - fieristica e il suo affollato firmacopie - Da 40 anni studio il Medioevo e sono entrato anche più volte nella storia di Saluzzo e dei suoi marchesi".

La sera, al PalaCrSaluzzo, accolto dagli applausi - ovazioni di circa 1.200 persone, il professore ha proposto la sua lectio su Caterina da Siena e, attraverso la figura di questa donna straordinaria nata nella Siena del Trecento, ha allargato lo sguardo sulla condizione femminile nel Medioevo.