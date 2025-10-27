All'ospedale di Verduno una giornata dedicata ad orientamento scolastico e professioni sanitarie

Anche l’ASL CN2 partecipa all’iniziativa “Orientamento Scolastico alle Professioni Sanitarie 2025” e apre le porte dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno agli studenti delle IV e delle V superiori per una giornata all’insegna dell’orientamento universitario e lavorativo.

Questo progetto nasce in accordo e in sinergia tra gli ordini delle Professioni Sanitarie (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione TSRM-PSTRP di Cuneo; Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo; Ordine dei Fisioterapisti del Piemonte e Valle d’Aosta; Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e Aosta), i servizi per l’orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie (DiPSa) delle aziende ASL CN1, ASL CN2 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. L’appuntamento presso l’Ospedale di Verduno è per sabato 8 novembre (orario 9-16), con ingresso libero senza prenotazione.

Ad attendere i partecipanti ci saranno i rappresentanti di tutte le 22 professioni sanitarie, pronti a rispondere a curiosità e domande per aiutare gli studenti nella scelta del percorso universitario e professionale più adatto ad ognuno di loro.

Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di partecipare ad un interessante tour guidato attraverso i servizi e le strutture del nosocomio di Verduno, per poter capire in modo concreto come le professioni sanitarie si integrino appieno con la realtà ospedaliera. Sarà possibile prenotare il proprio posto all’arrivo presso la struttura.