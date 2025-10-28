Nuovi locali per il Tennis Club Busca

L’incontro avvenuto ieri, mercoledì 22 ottobre, tra l’amministrazione comunale e il direttivo del TC è stato l’occasione per la consegna ufficiale dei nuovi spogliatoi, già fruibili da alcuni mesi. Erano presenti il sindaco Ezio Donadio e l’assessore allo Sport Diego Bressi insieme all’architetto Giuseppe Moi e al geometra Bruno Tallone dell’Ufficio Tecnico comunale.



L’intervento, del valore complessivo di 109.500 euro, è stato realizzato anche grazie ai fondi ministeriali per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (Decreto Crescita 2024) che ha contribuito alla copertura della spesa per un importo di 90.000 euro.



«È con grande orgoglio che riconsegniamo al Tennis Club questi locali completamente rinnovati, aggiungendo un nuovo e importante tassello al rinnovamento del complesso degli impianti sportivi della Città – dichiara l’assessore allo Sport Diego Bressi –. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che l’Amministrazione comunale ha sempre riconosciuto come necessario, ma che finora non era stato possibile realizzare per motivi economici. Grazie al contributo ministeriale, con l’aggiunta in parte risorse comunali, siamo riusciti a portare a termine l’opera, un risultato che ci dà grande soddisfazione».



Il Club dispone di tre campi da tennis in terra battuta di cui uno coperto e mette a disposizione ogni giorno un istruttore federale che oltre alla gestione ordinaria segue, con l’aiuto di altri coach, allievi e corsi per i giovanissimi. Il circolo sportivo conta oltre 200 soci e al momento offre a circa 80 giovani allievi corsi di tennis pomeridiani; appuntamento fisso da alcuni anni per i giovani appassionati buschesi è l’Estate Tennis, iniziativa molto partecipata che permette di avvicinare i ragazzi a questo sport.



L’occasione ha coinciso anche con un momento speciale: la consegna di una targa di riconoscimento a Gimmy Flego per i suoi 45 anni di presidenza. Un gesto simbolico con cui si è voluto ringraziare lo storico presidente per l’impegno e la dedizione con cui ha contribuito alla crescita della comunità tennistica locale.



«Abbiamo voluto consegnare questo semplice ricordo – continuano Sindaco e Assessore – ad una persona che ha legato in modo indelebile il proprio nome alla società buschese; bello poterlo fare a “casa sua”, in occasione della consegna di un intervento importante del quale da tempo ne sottolineava la necessità”».