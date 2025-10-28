M**Bun: lo slow fast food che rivoluziona l’hamburger a Torino e Rivoli

Fondata nel 2009, M**Bun si propone come una vera e propria alternativa al fast food americano, scegliendo di seguire i principi del “buono, sano e giusto” promossi da Carlin Petrini, fondatore del movimento Slow Food. I due fondatori, Francesco Bianco e Graziano Scaglia, hanno trasformato una sfida legale in un’opportunità di comunicazione, costruendo attorno a M**Bun una filosofia alimentare nuova, consapevole e tutta italiana.

Dalla tradizione piemontese alla sfida globale

Il nome originale del brand era “Mac Bun”, espressione piemontese che significa “molto buono”. Ma l’assonanza con il colosso McDonald’s causò subito attriti legali. La soluzione? una semplice, ma geniale autocensura: M**Bun con due asterischi. Questo gesto simbolico attirò l’attenzione dei media, regalando al marchio una visibilità enorme già nel primo anno di attività, con oltre 130 articoli e numerosi passaggi televisivi.

Slow Fast Food : Cosa significa davvero?

Il termine slow fast food può sembrare un ossimoro, ma da M**Bun è una filosofia concreta. Uniamo l’efficienza e la praticità del fast food con l’attenzione, la cura e la qualità della tradizione contadina.

Da M**Bun la rapidità del servizio non significa rinunciare al rispetto dei tempi naturali: ogni ingrediente segue un percorso tracciabile, locale e sostenibile dalla terra al piatto. M**Bun non è una semplice hamburgeria: è un progetto gastronomico che mette al centro il territorio, la filiera corta e la genuinità.

Una Hamburgeria a Km0 a Torino e a Rivoli

Il cuore pulsante di M**Bun è la carne di Fassone di Razza Piemontese, proveniente direttamente dall’Azienda Agricola Scaglia attiva da tre generazioni. Qui si lavora solo con ingredienti freschi e non congelati, senza conservanti, additivi o aromi artificiali.

M**Bun è presente come burgheria a Torino e a Rivoli, con ristoranti che accolgono i clienti in ambienti curati, accoglienti e sostenibili. Ogni locale è pensato per offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto: è un momento per riscoprire i sapori veri, con la comodità del servizio veloce e la qualità di una trattoria.

Non troverai piatti complicati o sovraccarichi, ma hamburger, contorni e dolci preparati al momento, nel rispetto della stagionalità e delle preferenze alimentari di ogni cliente.

Attenzione alle Esigenze Alimentari : Anche senza glutine

Da tempo, M**Bun ha introdotto una versione senza glutine per quasi tutti i piatti presenti nel menù. Questo rende l’offerta accessibile anche a chi soffre di celiachia o ha particolari intolleranze. Basta comunicarlo in cassa: siamo pronti a offrire soluzioni sicure, buone e pensate con cura.

MoleCola: l’abbinamento perfetto, tutto italiano

Per completare l’esperienza M**Bun, non poteva mancare una bevanda coerente con la filosofia del brand. E così, nel 2013, nasce MoleCola, la prima cola italiana, pensata per accompagnare i piatti del menù in modo naturale e sostenibile.

Realizzata con ingredienti italiani e ispirata all’eccellenza gastronomica del nostro Paese, MoleCola è l’alternativa perfetta alle bibite industriali americane. Il nome rende omaggio alla Mole Antonelliana, simbolo di Torino, e racconta l’origine locale di questa cola che oggi è diventata un must in tutti i locali M**Bun.

Che si scelga un hamburger di Fassona o un piatto vegetariano, MoleCola è l’abbinamento ideale: rinfrescante, autentica, 100% italiana.

Vieni a Scoprire lo Slow Fast Food M**Bun

Se sei alla ricerca di un ristorante a Torino o Rivoli dove mangiare bene, velocemente e con coscienza, M**Bun è la scelta giusta.













