Bra, le volontarie vincenziane impegnate in una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

«Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri». Le parole di San Vincenzo de’ Paoli sono diventate un manifesto per chi si impegna a fare beneficenza concreta nei confronti degli svantaggiati e dei più deboli.

Trovare occasioni per dare vita a vere e proprie azioni di solidarietà fa bene sia a chi le riceve sia a chi le compie. Lo sanno bene a Bra, dove le volontarie vincenziane hanno organizzato una raccolta fondi nei giorni 1 e 2 novembre, accogliendo i fedeli all’ingresso del cimitero urbano e sul sagrato delle chiese cittadine, in concomitanza con gli orari delle Sante Messe.

Grazie a questa colletta, che si realizza in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, potranno dare più di una mano alle famiglie che vivono in una condizione di grave precarietà sociale ed economica.

L’invito è rivolto a tutti. Dai, che di questi tempi fare del bene è importante.