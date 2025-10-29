Savigliano: ripresi gli appuntamenti di “Sport e inclusione”

Sono ripartiti, a Savigliano, gli appuntamenti di “Sport e inclusione”, ovvero attività ludico-sportive per ragazzi normodotati e con disabilità. Ideale prosecuzione di quanto già sperimentato lo scorso anno con il progetto “Daimon”, l'iniziativa vede coinvolti gli operatori delle società cestistiche saviglianesi “Gators” e “Amatori Basket”, oltre ad un'educatrice della Cooperativa Caracol.

“Sport e inclusione” ha luogo ogni lunedì, dalle 14.30 alle 16.30, presso il palazzetto dello sport di via Giolitti ed è rivolto a ragazzi e ragazze dalla terza media in poi.

«Il progetto andrà avanti tutto l'anno fino a fine maggio, seguendo il calendario scolastico – spiegano gli organizzatori –. Nel corso delle settimane saranno proposte iniziative non solo legate alla pallacanestro, ma anche di carattere ludico-sportivo più ampio».

«Una bella iniziativa – commenta l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano – che unisce i valori dello sport a quelli del sociale. Lo scorso anno l'iniziativa, al suo esordio, ha registrato un'ottima partecipazione, e siamo certi che sarà così anche questa volta».

Capofila del progetto è il Comune di Savigliano, organizzatore insieme a numerosi partner: le due società di basket cittadine, il Consorzio Monviso Solidale, la Cooperativa Caracol e l'Educativa di strada. Per informazioni contattare il 333. 9904713.



