A Cuneo negozi aperti anche l’1 e 2 novembre

Il presidente di Confcommercio Cuneo, Roberto Ricchiardi, invita gli operatori a leggere il cambiamento come un’opportunità. Nelle festività dell’1 e 2 novembre i negozi di Cuneo resteranno aperti per garantire un servizio ai consumatori.

Il commercio locale è chiamato a confrontarsi con una trasformazione profonda delle abitudini di consumo, degli orari e delle modalità di acquisto. Un contesto che impone adattamento e visione strategica.

“Il mercato in cui operiamo sta cambiando rapidamente – sottolinea il presidente –. Questo non significa rinnegare la nostra tradizione o i nostri valori, ma reinterpretarli alla luce dei nuovi tempi e scenari. Essere flessibili oggi non è una debolezza, ma una forma di forza e lungimiranza”.

Secondo Ricchiardi, la sfida è accompagnare ogni settore verso un equilibrio tra identità, sostenibilità e innovazione, per mantenere competitività e attrattività economica. Anche in questa prospettiva, in vista delle festività di Ognissanti e dei Defunti, Confcommercio Cuneo ha invitato gli esercenti a garantire l’apertura dei negozi nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Una scelta pensata per assicurare un servizio ai cittadini e ai visitatori, in un periodo in cui la concorrenza della grande distribuzione e del commercio online rende ancora più importante la presenza costante e qualificata dei negozi di prossimità.