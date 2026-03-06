Giulia Lingua eletta nuova presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Cuneo

A seguito delle dimissioni di Carlo Giorgio Comino, causate da variazioni positive in campo lavorativo e familiare, si sono riuniti i rappresentanti under 42 delle nove Ascom territoriali costituenti Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo per la nomina del nuovo vertice del Gruppo, presenti il Presidente Danilo Rinaudo ed il Segretario Generale Luigi Barbero.

Nel suo intervento, Comino ha ringraziato i presenti per il sostegno in questo anno e mezzo di secondo mandato, illustrando quali siano le sfide alle quali il settore giovanile degli imprenditori di Commercio, Turismo, Servizi, Terziario di mercato e Professioni è chiamato ad intervenire, anche in collaborazione con i pari età delle altre categorie imprenditoriali e professionali, augurando buon lavoro a chi proseguirà nel ruolo.

Dalla discussione all’interno del Consiglio direttivo è emersa la candidatura di Giulia Lingua di Fossano, titolare di erboristeria, eletta per acclamazione.

“Fin dalla sua fondazione – interviene Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio provincia di Cuneo – il Gruppo giovanile è una vera palestra attraverso la quale entrare nel sistema associativo per comprenderne i meccanismi e, in futuro, assumerne maggiori responsabilità”.

“Il sistema Confcommercio mette a disposizione tutta una serie di servizi a supporto della creazione d’impresa e in aiuto ai giovani imprenditori già in attività, che rappresentano il presente e il futuro della nostra Provincia”.

Sono confermati i Vice Gabriele Maccario di Cuneo, con funzione di vicario, Luca Ammazzini di Bra e Gabriele Isaia di Savigliano.

“Ringrazio – interviene la neo presidente Giulia Lingua – i colleghi e le colleghe del consiglio direttivo provinciale per la fiducia. Metterò a disposizione l’esperienza maturata in Confcommercio nella zona di Fossano a favore dei colleghi e colleghe Under 42”.

“Sottolineo che i prossimi – conclude Lingua – saranno anni ricchi di impegni per far crescere il settore giovanile imprenditoriale, anche grazie alla collaborazione con i gruppi giovanili delle altre associazioni presenti in Granda. Il gruppo è ricco e variegato e rispecchia perfettamente il nostro Territorio, ampio e denso di sfaccettature che costituiscono le sue grandi potenzialità”.

Il Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo è completato dai rappresentanti delle Territoriali: Alice Bianchi, Andrea Crispino e Antonietta Cerullo per la zona di Cuneo, Elisabetta Boaglio per la zona di Alba (rappresentante nel Comitato per l’Imprenditoria giovanile della Camera di Commercio), Antonio Francesco Aracri, Paolo Castellano, Marta Marzocchi e Andrea Viberti per la zona di Bra, Davide Camperi e Desirèe Bertolino per la zona di Mondovì, Cristina Borghino per la zona di Saluzzo, Ettore Paschetta e Alessia Tallone per la zona di Savigliano.