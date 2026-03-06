Il Roero cammina per la ricerca: a Ceresole d’Alba la tappa locale di Just The Woman I Am

Anche Ceresole d’Alba e i Comuni del Roero aderiscono alla XIII edizione di Just The Woman I Am, la manifestazione nazionale che promuove sport, salute e sostegno alla ricerca universitaria sul cancro. L’appuntamento sul territorio è fissato per sabato 7 marzo 2026, con una camminata di 5 chilometri aperta a tutta la cittadinanza.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il Bocciodromo di via Salasco 2, mentre la partenza sarà alle ore 15.00. Il percorso, interamente asfaltato e pianeggiante, è pensato per essere accessibile a tutti e presenta soltanto due brevi tratti in lieve salita di circa 100 metri.

Il tracciato si sviluppa con formula andata e ritorno (out-and-back): la partenza avverrà dal piazzale adiacente il bocciodromo e, dopo 2,5 chilometri, è previsto il giro di boa in località Donati, dove sarà posizionata una strutt ura dedicata all’evento, prima del rientro al punto di partenza.

La camminata si snoderà inoltre lungo un tratto della rete sentieristica di Ceresole d’Alba, che conduce alla Big Bench, raggiungibile tramite il Sentiero Rava di 11,80 km.

"È un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà -, sottolinea Chiara Masia, Sindaco di Ceresole d’Alba -. Come amministrazione abbiamo scelto di aderire con convinzione, coinvolgendo anche i Sindaci del Roero, perché crediamo che il territorio debba fare la propria parte nel sostenere la ricerca e nel promuovere la cultura della prevenzione. Invitiamo tutti i Cittadini a partecipare: sarà un momento di comunità, ma anche un gesto concreto a favore della ricerca scientifica".