Savigliano: il nuovo comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Cuneo Rudy Biasiolli in municipio

Visita in Municipio a Savigliano per il nuovo Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Cuneo, con competenza anche sul territorio del Comune di Savigliano: il Vice Brigadiere Biasiolli, che ha assunto il nuovo incarico a partire dal 1° ottobre scorso.

Accompagnato dal Carabiniere Luigi Tedesco Gagliardi, il nuovo Comandante, saviglianese, ha incontrato in questi giorni il sindaco Antonello Portera, illustrando le attività di cui si occupano i Carabinieri Forestali e dando la disponibilità per eventuali sopralluoghi e futuri momenti di confronto.

«In queste prime settimane – spiega Biasiolli – sto incontrando sindaci e Comandanti del territorio. Il nostro Nucleo, uno dei 14 di cui si compone il Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, ha nella propria circoscrizione 15 comuni della Granda, da Boves a Savigliano».

Dal sindaco – a nome di tutta l'Amministrazione, Giunta e Consiglio – la piena disponibilità a collaborare a favore del territorio e della sua tutela ambientale.

Per coloro che volessero effettuare eventuali segnalazioni ai Carabinieri Forestali di Cuneo è possibile scrivere alla mail 043363.001@carabinieri.it .



