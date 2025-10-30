Le 3 migliori destinazioni italiane da non perdere in traghetto

Le isole italiane rappresentano la quintessenza della vacanza mediterranea: mare turchese, cucina autentica e paesaggi da sogno. Che si tratti di un weekend o di un viaggio più lungo, raggiungerle via mare è un’esperienza parte dell’avventura. Ecco tre destinazioni imperdibili da raggiungere in traghetto.

1. Capri

Al largo della costa di Napoli, Capri è un’icona senza tempo. Le sue scogliere, le eleganti piazzette e i famosi Faraglioni la rendono una delle mete più amate d’Italia.

Il traghetto da Napoli o Sorrento dura circa un’ora e regala viste spettacolari sul Golfo. Una volta sull’isola, passeggia nei Giardini di Augusto, prendi la seggiovia per Monte Solaro o sorseggia un caffè nella celebre Piazzetta.

2. Isola d’Elba

Nel cuore dell’Arcipelago Toscano, l’Elba è un paradiso per chi ama la natura. Famosa per le acque cristalline e per essere stata il rifugio di Napoleone, offre un perfetto equilibrio tra storia e avventura.

I traghetti partono da Piombino verso Portoferraio o Rio Marina, con numerose corse giornaliere in estate. Escursioni, ciclismo e bagni in calette nascoste rendono l’Elba ideale per una fuga rigenerante.

3. Sicilia

La più grande isola del Mediterraneo è un mondo a sé: cultura millenaria, tradizioni culinarie e paesaggi straordinari. Viaggiare in traghetto ti permette di portare con te l’auto o la bici e scoprire ogni angolo dell’isola — da Palermo all’Etna, fino alle spiagge di Taormina.

Collegamenti regolari partono da Napoli, Genova, Civitavecchia e Salerno, offrendo diverse opzioni per organizzare il viaggio perfetto.

Come pianificare il viaggio

Per consultare tratte, orari e tariffe aggiornate, confronta e prenota i tuoi traghetti online. Che la tua meta sia Capri, l’Elba o la Sicilia, prenotare in anticipo garantisce un viaggio più tranquillo e senza stress.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.