PayPal porta in Italia le rate fino a 24 mesi: cosa cambia per gli acquisti e per il check-out

PayPal ha pensato a tutte le soluzioni possibili per agevolare i pagamenti. Vediamo da quando sarà disponibile, quali sono i requisiti e quali sono i tassi previsti.

È ufficiale, dall'autunno 2025 oltre al classico "Paga in 3" che già conosciamo, ci sarà anche la possibilità di pagare a rate di 6, 12 o 24 mesi. L'importo che si può finanziare va da 120 euro fino a 5 mila euro e la prima ratà è dopo un mese, con TAEG variabile in base al carrello. L'opzione "Paga a rate" è disponibile direttamente al checkout. PayPal ha annunciato che questo piano verrà reso disponibile in Italia e in Spagna da metà settembre.

Il Buy Now Pay Later in Italia continua a crescere

Il contesto è favorevole. Nel primo semestre 2025 i finanziamenti BNPL (Buy Now Pay Later) in Italia sono cresciuti del +28% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del +188% rispetto al 2022.

Questo significa che i piani "compra ora, paga dopo" stanno entrando nelle abitudini di spesa online e omnicanale. L'arrivo delle 24 rate di PayPal si inserisce in questa traiettoria e amplia lo spettro di acquisti coperti (elettrodomestici, elettronica, arredo, servizi e abbonamenti idonei).

Come funziona, davvero, al checkout: tempi, costi e idoneità

Quando scegli PayPal come metodo di pagamento, se tu e l'acquisto siete idonei, vedrai l'opzione "Paga in 6, 12 o 24 rate". La richiesta è digitale e istantanea. PayPal valuta i dati inseriti, la tua cronologia d'uso e può effettuare un controllo esterno del credito. L'approvazione non è garantita per tutti gli acquisti.

I principali requisiti per essere ritenuto idoneo sono:

Maggiore età

Residenza in Italia

Conto PayPal per privati attivo

Pagamenti automatici con carta di debito o conto bancario confermato

Il servizio "Paga in 3" resta disponibile da 30 a 2 mila euro e a TAEG 0% (senza interessi), con tre addebiti in circa due mesi. Le due formule convivono e coprono bisogni diversi: spese piccole senza interessi vs. carrelli più importanti da spalmare nel tempo.

Perché questo servizio è diverso da quello proposto da altri wallet

Finora, molti utenti italiani associavano PayPal alle 3 rate a interessi zero su scontrini piccoli. L'arrivo dei piani mensili fino a 24 mesi allarga il perimetro, non solo accessori e piccoli gadget, ma anche acquisti di fascia media con rate gestibili e trasparenza ex-ante sui costi e sul calendario. In più, rispetto ad altri BNPL che propongono 3-4 rate, PayPal inserisce questa soluzione in fase di checkout, quindi all'interno di un iter che i clienti conoscono già.

Cosa cambia per i merchant: integrazione, frizione e ticket medio

Per gli esercenti che già usano PayPal Pay Later, l'introduzione di 6/12/24 mesi non richiede delle configurazioni aggiuntive. L'opzione si presenta nel flusso PayPal e si adatta all'idoneità dell'acquisto. È un'estensione pensata per favorire i carrelli più grandi mantenendo la frizione bassa nel checkout.

Dato che il mercato BNPL è in forte crescita, avere più durate tra i metodi di pagamento aiuta a ridurre l'abbandono del carrello sugli importi medio-alti e a intercettare una domanda rateizzabile.

Quando ha senso scegliere una rata da 24 mesi

La scelta della durata incide su costo totale e sulla sostenibilità della spesa. Se l'importo è significativo e preferisci una rata bassa, i 24 mesi sono l'opzione più diluita. Al contrario, se vuoi ridurre gli interessi e vuoi restare leggero, i 6 o i 12 mesi possono bastare. Le condizioni (TAEG e piano) sono mostrate prima di confermare.

Anche i servizi di intrattenimento integrano PayPal

Molti operatori e-commerce e parte del settore dell'intrattenimento digitale hanno integrato PayPal per offrire pagamenti più rapidi. Tra questi rientrano anche i siti di gioco regolamentati, la presenza di PayPal aiuta chi vuole evitare di inserire i dati della carta su più piattaforme. Inoltre, è comodo per gestire i rimborsi o i prelievi in un unico wallet. Un casinó che accetta Paypal è comodo per alcuni motivi:

Velocità di deposito e di ritiro sui conti idonei, con cronologia dei pagamenti concentrata in un'unica app.

Protezione dell'identità della carta: i dati non vengono condivisi direttamente con il merchant, tutto resta all'interno dell'ecosistema PayPal.

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi

Diciamo che PayPal si è allineato al mercato. Ci sono già degli e-commerce che propongono i pagamenti rateizzabili fino a 24 mesi, quindi per restare competitivo PayPal ha pensato di integrare anche questo servizio. Ci possiamo aspettare che ci siano anche delle promozioni stagionali, per esempio sotto Natale o nel periodo dei saldi, per incentivare gli acquisti. Quello che c'è da chiedersi è quanto questa opzione sia sostenibile nel lungo termine. PayPal dovrà valutare bene il rapporto tra le richieste di flessibilità e la gestione del rischio. Certo, di sicuro i profili idonei verranno valutati anche in base alla loro capacità di portare a termine il pagamento.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.