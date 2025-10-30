Asproflor lancia "Provincia Fiorita": il verde come motore turistico per il Sud Piemonte

Due giornate per far fiorire il Sud Piemonte: sindaci, operatori del verde e protagonisti del turismo sostenibile si confrontano sul futuro dei territori.

Il turismo ambientale continua a crescere e a generare valore. Secondo il rapporto 2025 di Enit, il 15,2% delle presenze turistiche in Italia è legato a esperienze green, mentre il 64% dei viaggiatori considera la sostenibilità un criterio determinante nelle scelte di viaggio. Nei primi sette mesi del 2025 le presenze turistiche complessive nel Paese hanno superato i 268 milioni, in aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente: un segnale forte della domanda di esperienze a contatto con la natura, con i paesaggi e con le comunità locali.

In questo scenario, Asproflor – Comuni Fioriti promuove un’iniziativa dedicata ai sindaci della Provincia di Cuneo, Asti e Alessandria, con l’obiettivo di creare una rete territoriale orientata alla qualità ambientale e all’accoglienza: il progetto “Provincia Fiorita”, che prenderà il via con due appuntamenti pubblici il 7 novembre ad Alba e l’8 novembre a Monforte d’Alba.

Venerdì 7 novembre alle ore 10 ad Alba, presso il Palazzo Banca d’Alba di via Cavour 4, si svolgerà la conferenza dal titolo “Fiorire insieme – Il verde come leva di sviluppo e qualità della vita”. L’incontro, rivolto ai sindaci, agli amministratori locali e ai funzionari comunali, metterà al centro il ruolo del verde nella valorizzazione turistica, sociale e ambientale dei territori. A portare i saluti istituzionali e una riflessione introduttiva sul verde pubblico saranno Alberto Gatto, sindaco di Alba e Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo. Durante l'incontro si attendono anche gli interventi di Roberto Cavallo, assessore di Alba per l'Ambiente, e Donatella Croce, assessora di Alba Deleghe alle Politiche familiari.

Sabato 8 novembre, invece, alle ore 16 al Teatro Comunale di Monforte d’Alba si svolgerà la cerimonia di premiazione di “Il Piemonte che fiorisce a Euroflora”, un pomeriggio dedicato a celebrare e ringraziare aziende, associazioni e collettivi florovivaistici piemontesi che hanno contribuito con creatività e passione all’allestimento dello spazio Piemonte a Euroflora, simbolo del progetto PiemonteIs e del florovivaismo piemontese nel mondo. Porterà i saluti della Regione Piemonte l’assessore all’Agricoltura e Turismo Paolo Bongiovanni.

La cerimonia sarà occasione di confronto tra i Rappresentanti della Regione Piemonte, Amministratori locali e operatori del settore per rafforzare il dialogo tra pubblico e privato sul tema della bellezza diffusa e della qualità del paesaggio.

L’invito ai Sindaci: un messaggio di bellezza e responsabilità

L’obiettivo di Asproflor è coinvolgere tutti i Comuni del Sud Piemonte nella rete dei Comuni Fioriti – Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita, creando un modello territoriale capace di generare valore attraverso la cura del verde, l’identità paesaggistica e la partecipazione civica.

"Oggi il verde è una leva di sviluppo a tutti gli effetti", sottolinea Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – Comuni Fioriti. "Non parliamo più solo di decoro urbano, ma di benessere, turismo, inclusione sociale e qualità della vita. Con Provincia Fiorita vogliamo dare ai Sindaci del Sud Piemonte un’occasione concreta per confrontarsi, collaborare e costruire insieme un territorio più accogliente, sostenibile e attrattivo".

Conclude il presidente di Asproflor: "Siamo molto felici di poter annunciare in questo incontro una rinnovata e ancor più fruttuosa collaborazione con Tabui, app partner del Ministero del Turismo e leader nel settore visite e viaggi. I Comuni fioriti e quelli aderenti a Tabui hanno lo stesso tipo di visione riguardo allo sviluppo turistico e alla promozione territoriale. La consegna venerdì 7 di una doppia targa a Costigliole d’Asti, Comune Tabuiato e premiato all’Entente Florale Europe, è proprio il primo esempio di questa collaborazione, i cui dettagli verranno divulgati durante la conferenza, e che ci auguriamo possa coinvolgere sempre più Comuni e far fiorire lo sviluppo turistico dell’Italia".

La partecipazione all’evento di venerdì 7 novembre è libera e gratuita, previa registrazione al link https://Fiorireinsieme.eventbrite.it