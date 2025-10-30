Il Premio Roddi rivive nel video ufficiale dell'edizione 2025: trent'anni di poesia in immagini [VIDEO]

È online il video ufficiale del Premio Roddi 2025, che restituisce in immagini e suoni l'intensità del fine settimana del 30 e 31 agosto scorsi, quando il Castello di Roddi è tornato a essere il cuore pulsante della poesia italiana per la sua trentesima edizione.

Il documentario condensa in pochi minuti preziosi l'essenza di due giornate straordinarie: dalle testimonianze dei poeti premiati agli sguardi attenti del pubblico, dall'energia contagiosa dei volontari ai passaggi più emozionanti delle cerimonie. Un racconto visivo che cattura lo spirito unico di un evento che da tre decenni celebra la forza della parola poetica.

Il sabato sera ha visto protagonista Neri Marcorè, insignito del riconoscimento "Testimone di Bellezza", premio che il Festival dedica a personalità del mondo della cultura che incarnano e diffondono valori di umanità e sensibilità artistica. L'attore e musicista ha ricevuto il tributo per il suo impegno costante nel portare cultura e bellezza attraverso il teatro, il cinema e la musica.

La domenica pomeriggio, il suggestivo cortile del castello medievale si è trasformato in un teatro a cielo aperto per la cerimonia conclusiva del concorso poetico. Tra letture, note musicali e calorosi applausi, sono stati proclamati i vincitori di questa edizione speciale del trentennale, in un'atmosfera di festa e condivisione che ha unito poeti affermati, esordienti e appassionati lettori.

Il video rappresenta non solo un documento dell'evento, ma anche un ringraziamento corale a tutti i protagonisti che hanno reso possibile questo importante traguardo: dai partecipanti al concorso alla giuria, dal pubblico fedele agli amici e sostenitori che continuano a credere nel valore della poesia come strumento di bellezza e resistenza culturale.