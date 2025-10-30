Open Baladin Cuneo riparte con gli showcooking del giovedì: si comincia il 6 novembre con il Pastificio MB

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tornano a Cuneo gli attesi showcooking firmati Open Baladin.

Dal 6 novembre, ogni giovedì alle ore 18, il locale di Piazza Foro Boario accoglierà un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio, tra tradizione, creatività e convivialità.

La nuova stagione prenderà il via con un incontro speciale insieme al Pastificio MB di Piasco, protagonista della serata inaugurale con tre piatti che raccontano la storia, la passione e l’identità culinaria del cuneese: Göb ed Saluse, ravioli dalla sfoglia sottilissima e dal ripieno ricco a base di vitella piemontese, serviti con fondo bruno preparato artigianalmente; Plin al Blu di Cuneo, un’interpretazione originale del classico plin, qui fritto e croccante, pensato come finger food che unisce tradizione e modernità; Ravioles della Val Varaita, simbolo della cucina di montagna, impreziositi dal tumin dal Mel e conditi con burro tostato “finché smette di piangere”.

Dopo la serata inaugurale, il calendario prevede una pausa il 13 novembre in occasione del festival scrittorincittà, per poi riprendere il 20 novembre con l’appuntamento dedicato alla Senape di Langa.

Dal 27 novembre, partiranno invece gli showcooking in collaborazione con Coldiretti Campagna Amica, che si alterneranno settimanalmente a quelli curati da Open Baladin, per un calendario ricco di sapori e di storie da gustare.

Gli showcooking rappresentano ormai un appuntamento fisso per gli amanti della buona cucina e dei prodotti locali, offrendo ogni volta l’occasione di incontrare i produttori, ascoltare le loro storie e degustare piatti unici in abbinamento alle birre artigianali Baladin.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria presso Open Baladin Cuneo

