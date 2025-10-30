Savigliano celebra il 4 novembre con tre giorni di commemorazioni per i caduti

Savigliano commemora il 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, iniziando lunedì 3 novembre alle 19, presso il monumento Alpini di Piazza Sperino con la deposizione di una composizione floreale per l'Onore ai caduti.

Un momento analogo a quello che si terrà sabato 8 novembre, ma a Levaldigi. Alle 16, Onore ai caduti e deposizione corona presso il Cippo Alpini in via Tholosan.

Nella mattinata di domenica 9 novembre le celebrazioni si articoleranno in tre momenti.

Si comincia con la parte religiosa: alle 9.30, nella chiesa di San Giovanni Battista, sarà celebrata una Messa in suffragio dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre.

Alle 10.30 ci sposterà presso l'Ara della Vittoria di corso Roma, dove si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione di una corona di fiori. Il momento sarà accompagnato dell'esecuzione di brani patriottici, a cura del complesso bandistico “Città di Savigliano” e della corale alpina “Rino Celoria” del gruppo ANA di Savigliano.

Alle 11, presso la sala della Crosà Neira “don Mario Salvagno” in piazza della Misericordia, si terrà l'orazione ufficiale, a cura del professor Luca Martini, preside dell'istituto “Arimondi-Eula” di Savigliano e Racconigi. “Prospettive sulla Grande Guerra” sarà il titolo della riflessione.

«Tutta la cittadinanza – dicono dal Municipio – è invitata a partecipare. Le associazioni d'arma, di categoria e le rappresentanze scolastiche sono invitate a prendere parte alla celebrazione con bandiere, vessilli e stendardi».