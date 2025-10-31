Forum Agroecologia e Biodiversità: il Piemonte accelera verso il biologico

Si è tenuta a Torino la II edizione del Forum Agroecologia e Biodiversità presso il Centro Studi Sereno Regis, un momento di confronto tra associazioni di categoria, ricerca e ambientalismo scientifico sulla transizione ecologica territoriale.

Il Piemonte coltiva a biologico solo il 6,5% dei terreni, contro una media nazionale del 20%. "Un gap ampio che riflette un settore ancora poco consapevole – dichiara Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte – Gli eventi meteo estremi causati dalla crisi climatica richiedono nuove modalità di coltivazione. Il biologico è una risposta concreta, ma bisogna innovare velocemente".

Durante la tavola rotonda dedicata al futuro del biologico in Piemonte sono intervenuti esperti europei, regionali e rappresentanti delle filiere biologiche, illustrando risorse disponibili, opportunità lavorative e innovazioni in corso.

Nel pomeriggio è stato presentato il progetto europeo LIFE NatConnect 2030, che rafforza le connessioni ecologiche attraverso Patti di Custodia tra Comuni, privati, scuole e associazioni.

Sono stati firmati i primi due Patti: il Pratone Parella di Torino, per restituire lo spazio verde ai residenti come luogo di socialità e biodiversità, e il Monte San Giorgio di Piossasco, per promuovere la fruizione sostenibile dell'area protetta.

Nel progetto sono coinvolte anche altre aree piemontesi. In provincia di Cuneo è stato lanciato il nuovo progetto "Il Suolo è vita", promosso dall'agronoma Anna Massa e dal Vicepresidente del Circolo Legambiente Cuneo Gianfranco Peano, nato per incentivare la salvaguardia della biodiversità nella Granda attraverso azioni concrete sul territorio.

Nel Novarese, inoltre, prosegue il progetto "Novara Città in Erba" con iniziative sullo sfalcio differenziato. Ulteriori Patti di Custodia sono in corso di firma su tutto il territorio piemontese.

La giornata si è conclusa con la premiazione del concorso fotografico "Il mio giardino biodiverso", che ha raccontato attraverso immagini come cittadini trasformano piccoli spazi urbani in microhabitat ecologici.