Vallera: manca cibo per la colonia felina

“Salve amici degli animali e di ilgattoperte odv, tanto per cambiare abbiamo bisogno del vostro aiuto”. Questo è l'appello lanciato su Facebook e girato al nostro giornale.

A Vallera, Caraglio, c'è una colonia di 10 gatti, che abbiamo fatto sterilizzare, curare, e che cibiamo ogni giorno.

La colonia è censita ed è sotto la responsabilità del Comune, che ci fornisce cibo per il valore di 300 euro annui “che non bastano mai” sottolinea la presidente dell’associazione Patrizia Falco.

"Mi sono permessa, visto che abbiamo finito il cibo di sentire prima il comandante dei vigili, e poi la Sindaca, esponendo loro il problema: mi è stato detto che non ci sono più soldi e di aspettare a gennaio. Come fare a comunicarlo ai gatti? Ne saranno felici? Io sono stanca e delusa di combattere sempre con la burocrazia... qualcuno di buon cuore può aiutarci?”

L'appello si conclude così: "Accettiamo crocchette, umido e donazioni. Satispay 340 635 0403 oppure Iban.il gatto è per te. Telefono 340 635 0403".