Dindo Capello: dalla leggenda di Le Mans alla guida del Gruppo Audi Zentrum Alessandria

Tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, una lunga carriera come pilota ufficiale Audi, di cui è anche brand ambassador, e una visione imprenditoriale che ha trasformato il Gruppo Audi Zentrum Alessandria in una delle realtà automotive più solide d’Italia.

Dindo Capello guida il Gruppo dal 2010, anno in cui ne acquisisce la maggioranza, avviando un percorso di crescita caratterizzato da espansione territoriale, innovazione e forte attenzione al cliente.

Oggi il Gruppo vanta una presenza capillare in Piemonte ed è particolarmente radicato nella Granda, con le concessionarie Audi ufficiali di Alessandria, Asti, Alba, Cuneo e Fossano.

Una struttura che unisce DNA sportivo, servizi evoluti e qualità dell’esperienza, arricchita recentemente da nuove realtà di eccellenza come lo showroom Lamborghini a Torino e la concessionaria Ducati Alessandria.

La sua carriera da pilota ha segnato profondamente il mondo delle corse: quanto influisce sul suo modo di fare impresa?

"Le competizioni, per me, sono state molto più di un lavoro: sono state una vera scuola di vita. Gli ultimi quindici anni nelle gare endurance mi hanno insegnato il valore della squadra e dell’obiettivo condiviso. Nelle gare sprint il pilota è protagonista e tende a vivere il compagno quasi come un avversario. Nell’endurance, invece, il compagno è un partner, e il risultato si costruisce insieme. È un approccio che ho portato anche in azienda. Da soli non si va lontano: è il gruppo che fa la differenza. Lavorare con un obiettivo comune, valorizzando al massimo le risorse a disposizione, è una filosofia vincente in pista come nel business".

Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria è tra i top player in Italia: quali sono i punti di forza che vi permettono di distinguervi?

"Siamo una realtà unica nel panorama automotive: un’azienda di dimensioni importanti che è sempre rimasta fedele a un unico brand, Audi. I quattro anelli fanno parte del nostro DNA. Il nostro punto di forza è la dedizione totale al cliente Audi, a 360 gradi. Abbiamo sviluppato una forte specializzazione in tutti i processi: dalla vendita del Nuovo e dell’ Usato al Service , fino al back office e al supporto post-vendita. È proprio questa competenza diffusa, unita alla qualità del servizio, a fare la differenza".

Il claim Audi “All’avanguardia della tecnica” è iconico: come si traduce concretamente nel vostro lavoro quotidiano e nei servizi offerti ai clienti?

"È un claim che sento mio fin dal primo anno con Audi Sport, nel 1994. È qualcosa che mi porto dentro, in modo indelebile. Ho avuto la fortuna di viverlo in prima persona nel mondo delle corse, dove tecnologia e innovazione sono fondamentali. Oggi, da imprenditore, questo principio si traduce nell’attenzione alla tecnologia delle vetture, ma anche nell’ottimizzazione di tutti i processi interni. L’obiettivo è porre il cliente al centro, offrendo un’esperienza all’altezza degli standard Audi".

Con le Concessionarie Audi Ufficiali di Fossano, Cuneo e Alba, il Gruppo è sempre più radicato in provincia: quanto conta per voi il rapporto con la comunità locale e con le imprese del territorio?

"Per me il legame con il territorio è qualcosa di profondamente personale: sono nato al confine tra le province di Cuneo e Asti, e il Sud Piemonte è casa. La crescita del Gruppo ci ha permesso di presidiare in modo completo queste aree, offrendo supporto a privati, PMI e grandi aziende, in particolare nella gestione delle flotte e nel Noleggio a Lungo Termine, dove siamo riconosciuti come un punto di riferimento. Questo territorio ospita realtà imprenditoriali di altissimo livello: il nostro obiettivo è affiancarle come partner affidabili, accompagnandole in ogni fase della mobilità aziendale. Il nostro radicamento si esprime anche attraverso il sostegno a iniziative culturali e sportive, contribuendo attivamente alla crescita e alla valorizzazione delle comunità locali".

Il vostro Gruppo è tra i pochi in Italia selezionato per il progetto Audi Sport: cosa significa essere un punto di riferimento per questo mondo e che valore porta ai vostri clienti?

"Audi Sport è parte integrante della mia storia e della mia identità, e poterlo rappresentare anche dal punto di vista imprenditoriale è per me motivo di orgoglio. Essere un punto di riferimento in questo ambito, in una fase così importante per il brand, tra il lancio della nuova RS5, l’arrivo della RS6 e il debutto in Formula 1, significa offrire ai clienti più appassionati il massimo in termini di performance e innovazione. Un valore distintivo che rafforza il posizionamento del nostro Gruppo e rappresenta uno dei suoi principali punti di eccellenza".

Recentemente avete ampliato la vostra presenza anche con brand come Lamborghini e Ducati: che ruolo hanno all’interno della vostra strategia di crescita?

"Il nostro Gruppo è nato e cresciuto come realtà mono-brand, un unicum a livello nazionale. L’ingresso di Lamborghini e Ducati rappresenta un’evoluzione naturale, perché fanno parte della stessa famiglia Audi. Abbiamo così ampliato la nostra offerta includendo due eccellenze assolute: il lusso e le alte prestazioni su quattro ruote, e il mondo delle due ruote. Sono due veri e propri gioielli che arricchiscono ulteriormente la nostra identità e la nostra proposta".