Basta Divano! La rivoluzione dei Single parte da qui: Anna & Anna ti aspettano per (ri)cominciare a vivere!

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Cercasi compagna di (dis)avventure

35 anni, single per scelta... del destino. Lavoro come impiegato, nel tempo libero Amo cucinare (quando non brucio tutto), film, passeggiate e battute discutibili. Cerco una donna con senso dell’umorismo, curiosa e autoironica. No drama, no influencer, no pizza con l’ananas (ma possiamo negoziare). Se credi che ridere insieme sia un buon inizio, scrivimi al numero 3403848047

Lui Single, 45 anni

Simone, 45 anni, bruno, occhi verdi profondi e barba curata. Programmatore informatico di giorno, romantico sognatore di notte, ama la natura, gli animali… e le risate sincere. Divorziato da tempo, è ancora alla ricerca di colei che sappia far battere il suo cuore, forse sei tu che leggi, meravigliosa creatura? Chiama il 3403848047

Lui single, 56 anni

Mi chiamo Luca, ho 56 anni, avvocato penalista. La vita mi ha insegnato a lottare per la giustizia… e a scegliere bene le mie battaglie, anche fuori dall’aula. Divorziato da tempo, ho imparato che non basta la compagnia per essere felici: serve la persona giusta. Ho un fisico sportivo, frutto di anni di arti marziali, i miei occhi chiari hanno visto molte cose, ma non hanno ancora trovato colei che sappia farmi sorridere davvero ogni giorno. La mia donna ideale? Intelligente, ironica, femminile… quella giusta con cui essere felice. Chiamalo al 3403848047!

Lui single, 67 anni

Giancarlo, 67 anni, bel signore brillante con la battuta pronta e il talento innato di far sorridere una donna…. Ex imprenditore industriale e vedovo, vive solo ma la sua vita è tutt’altro che monotona: nel tempo libero fa volontariato, gioca a golf balla tango, ama viaggiare e scoprire nuovi orizzonti, ma il suo sogno più grande è trovare una brava signora con cui condividere tutte queste passioni… con Giancarlo la vita non è mai noiosa. Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Mi chiamo Elisa, 29enne, vivo tra le colline del Piemonte. Lavoro in un agriturismo, un luogo che amo perché mi fa sentire parte della natura e della vita semplice. sono bionda, occhi verdi, fisico snello, mi piace ridere, circondarmi di amici, e godermi le piccole cose. Vivo da sola, ho una bella famiglia, tante persone care e la montagna che mi fa compagnia ogni volta che ho bisogno di respirare libertà. Dentro di me, però, c’è un desiderio silenzioso: incontrare un uomo semplice, non cerco favole, ma un amore vero, da vivere ogni giorno.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 36 anni

ono Sara, 36enne, commessa in un supermercato. Bruna naturale (ci tengo a dirlo, nessuna tinta segreta), non amo il trucco, perché mi piace essere così, semplice, come sono. Preferisco una risata vera a un rossetto perfetto. Sono una donna normale, ma con tanta voglia di vivere una storia bella, sincera, di quelle che fanno battere il cuore, e se incontrassi l'uomo giusto, sì… sarei anche capace di trasferirmi altrove. Perché quando arriva l’amore, che senso ha restare fermi?.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 45 anni

45 anni, frutticoltrice piemontese, bionda, occhi castani e fisico longilineo. Persona solare, gentile e sempre sorridente, ama la natura, camminare nei boschi con il suo cane, andare a funghi e a tartufi. Vorrebbe incontrare un signore italiano, anche più grande d’età, purché onesto, serio e amante delle cose semplici… e magari disposto a condividere un cestino di funghi, castagne e qualche risata. Chiama al 3403848047!

Lei single, 54 anni

Paola, 54 anni, simpatica signora piemontese, molto carina, generosa e dal cuore grande. Fa volontariato, alleva piccoli animali da cortile, coltiva l’orto e ama la vita semplice e serena. Vive sola ma con tanta voglia di condividere: cerca un signore affettuoso, anche più maturo, con cui volersi bene e farsi buona compagnia…magari tra un bel piatto fumante di polenta, e funghi... Chiama al 3403848047!

Lei single, 62 anni

Lei è una bella 62enne, che ha insegnato a generazioni di bambini a leggere, scrivere e soprattutto a dire “buongiorno” con un sorriso. Ex maestra delle elementari, ora felicemente in pensione, ha sostituito i registri e i quaderni con bocce e passeggiate, viso dolce, occhi che ispirano fiducia, vive sola, ma tutt’altro che malinconica, cerca un signore tranquillo e semplice, come lei, con cui condividere la vita, le risate e magari qualche partita a bocce..…Chiamala al 3403848047

