“Legami che sciolgono i noti”: un corso al S. Croce di Cuneo

“Cresce la foresta della gentilezza – Legami che sciolgono nodi” è il tema di un evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo con il Gruppo aziendale linguaggio ampio e rispettoso e il CUG (Comitato Unico di Garanzia per la pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in programma giovedi 13 novembre dalle 15 alle 18, presso il salone di rappresentanza I Piano) dell’Ospedale S. Croce (via Michele Coppino 26).

Obiettivo del corso è sviluppare una cultura inclusiva per la valorizzazione delle diversità e il contrasto all’aggressività e alla violenza attraverso un uso consapevole del linguaggio scritto, orale, iconico mediante i diversi strumenti della comunicazione professionale quotidiana e istituzionale.

Interverranno: Nadia Somale, presidente CUG; Maura Anfossi responsabile del Servizio di Psicologia; Antonella Ligato, referente progettazione empowerment e interventi di umanizzazione; Francesca Lucarini della struttura interaziendale Comunicazione e Ufficio Stampa; Giuseppina Seppini (Direzione delle Professioni sanitarie, Direzione Sanitaria di Presidio, Gruppo clinico, gruppo antiviolenza)

L’evento è rivolto, oltreché a tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliera, a tutti coloro che a vario titolo devono rapportarsi con l’utenza. Gli esterni possono inviare una e-mail per iscriversi all’indirizzo: somale.nspedale.cuneo.it

Info: 3280368508