Allenarsi divertendosi: al Kodokan Cuneo lo sport è anche un gioco di squadra

Sabato 25 ottobre è stata una giornata all’insegna del movimento e del sorriso quella vissuta dai piccoli judoka del Kodokan Cuneo, protagonisti di un allenamento speciale fatto di giochi, percorsi e prove di coordinazione.

Divisi in quattro gruppi, i bambini hanno affrontato un percorso a stazioni che alternava esercizi di equilibrio, capriole, salti nei cerchi, arrampicate alle spalliere e prove di caduta controllata. Un modo divertente per migliorare la motricità di base, imparare a muoversi con sicurezza e, soprattutto, consolidare lo spirito di gruppo che da sempre contraddistingue la palestra cuneese.

«Queste attività sono fondamentali – spiegano gli istruttori del Kodokan Cuneo – perché uniscono l’aspetto ludico al lavoro tecnico. I bambini si divertono, imparano a conoscere il proprio corpo e ad affrontare le prime piccole sfide in un ambiente sereno e stimolante. Siamo molto contenti del gruppo, cresce bene e con entusiasmo».

Questi momenti hanno un valore che va ben oltre l’attività fisica. In un periodo in cui la tecnologia occupa gran parte del tempo libero dei ragazzi, giornate come questa rappresentano un’occasione preziosa per staccare da telefoni, tablet e televisione e tornare a vivere il piacere dello stare insieme. Il tatami diventa così uno spazio dove si riscopre l’importanza del contatto umano, del confronto diretto, della collaborazione e del rispetto reciproco.

Giocare, ridere, sostenersi a vicenda e condividere le piccole conquiste di ogni esercizio aiuta i giovani judoka a costruire equilibrio non solo fisico ma anche emotivo. Attraverso il movimento e la relazione con gli altri imparano a conoscersi meglio, ad avere fiducia in sé stessi e a gestire le emozioni, qualità fondamentali dentro e fuori la palestra.