"Il Settimo Presidente" a Cuneo: ritratto di Pertini al Lanteri

Continua il percorso nella sale de Il Settimo Presidente di Daniele Ceccarini e Mario Molinari che sarà presentato domani 24 marzo a Cuneo al Cinema Lanteri alle 21.

Nel film si ripercorre la vita di Pertini, dagli anni della gioventù alla formazione politica come socialista e partigiano fino al settennato della sua presidenza in tempi difficili caratterizzati dagli anni di piombo. Attraverso interviste a personalità che lo hanno conosciuto, il docufilm restituisce il ritratto di un presidente schietto e spontaneo, contraddistinto da uno straordinario carisma, dall’integrità morale, la vicinanza al popolo e il forte senso delle istituzioni.

Tra i protagonisti del film Romano Prodi, Fausto Bertinotti, Emma Bonino, Luciana Castellina, Furio Colombo, Gad Lerner, Walter Veltroni, Dino Zoff, Giuliano Amato, Paolo Guzzanti, Ferruccio De Bortoli, Antonio Padellaro, Vincenzo Vita, Claudio Velardi, Marcello Sorgi, Adriano Sansa, Stefano Rolando, Sandra Isetta, Umberto Voltolina, Giuseppe Milazzo, Marco Russo, Andrea Castellini, Diomira Pertini. A rendere ancora più significativa l’opera, la musica di Nicola Piovani e il manifesto ufficiale realizzato dal celebre autore di animazione cinematografica Gianluigi Toccafondo.

Prodotto e diretto da Daniele Ceccarini e Mario Molinari, da un’idea di Giovanna Servettaz, la produzione esecutiva è a cura di ARCI Savona.

Il film è realizzato con il sostegno di Fondazione De Mari, MN Communication, AAMOD, ISREC Savona, CGIL Savona, SPI CGIL Liguria, Comune di Savona, ANPI Savona, ANPPIA, Fondazione Cento Fiori Savona, Lega ligure delle cooperative, Coop Liguria; con il patrocinio di Comune di Stella, Fondazione Lelio Basso, Fondazione Turati, Provincia di Savona, ARCI, ANPI, ANED.