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Attualità | 23 marzo 2026, 17:41

Potere al Popolo e sindacato USB stasera in piazza a Cuneo contro Meloni: “Dimissioni!”

Presidio alle 19 a Cuneo in via Roma angolo piazza Galimberti per festeggiare il No al referendum sulla giustizia e contestare il governo: “Progetto autoritario respinto dalle urne”

Potere al Popolo e sindacato USB stasera in piazza a Cuneo contro Meloni: “Dimissioni!”

Potere al Popolo Cuneo e il sindacato USB convocano un presidio questa sera, lunedì 23 marzo alle 19, in via Roma angolo piazza Galimberti lato Duomo, per celebrare il trionfo del No al referendum sulla giustizia e reclamare le dimissioni del governo Meloni.

Il risultato delle urne viene letto come un “segnale chiaro” di opposizione al progetto definito “autoritario e liberticida” dell’esecutivo. 

Stasera scendiamo in piazza per festeggiare la vittoria del No e per chiedere le dimissioni del governo Meloni”, recita il comunicato congiunto diffuso oggi. L’iniziativa mira a mobilitare la cittadinanza su un terreno di contrasto politico acceso, a poche ore dal verdetto referendario.

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