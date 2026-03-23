Potere al Popolo e sindacato USB stasera in piazza a Cuneo contro Meloni: “Dimissioni!”

Potere al Popolo Cuneo e il sindacato USB convocano un presidio questa sera, lunedì 23 marzo alle 19, in via Roma angolo piazza Galimberti lato Duomo, per celebrare il trionfo del No al referendum sulla giustizia e reclamare le dimissioni del governo Meloni.
Il risultato delle urne viene letto come un “segnale chiaro” di opposizione al progetto definito “autoritario e liberticida” dell’esecutivo.
“Stasera scendiamo in piazza per festeggiare la vittoria del No e per chiedere le dimissioni del governo Meloni”, recita il comunicato congiunto diffuso oggi. L’iniziativa mira a mobilitare la cittadinanza su un terreno di contrasto politico acceso, a poche ore dal verdetto referendario.