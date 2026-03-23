Cuneo: Potere al Popolo e USB festeggiano il No al referendum [FOTO]

Dopo l'annuncio di oggi pomeriggio, lunedì 23 marzo, ultimo giorno di referndum, Potere al Popolo Cuneo e USB sono scesi in piazza Galimberti, all'angolo di via Roma, lato Duomo. L'iniziativa, partita alle 19, riunisce cittadini e militanti per celebrare la vittoria del "No" al referendum sulla giustizia e per chiedere a gran voce le dimissioni del governo Meloni.

Il risultato referendario viene letto dai promotori come un segnale inequivocabile di opposizione a quello che definiscono un "progetto autoritario e liberticida", respinto dalle urne. Chi vuole unirsi al presidio può raggiungere piazza Galimberti: l'appuntamento è ancora in corso.