Alba, concluso il consolidamento del ponte albertino. Opera da 1,5 milioni di euro

Si concludono questa settimana i lavori di consolidamento delle fondazioni di tre pilastri e della spalla sinistra del ponte promiscuo con le Ferrovie dello Stato sulla strada provinciale 929 del Colle di Cadibona, alla progressiva chilometrica 59,086, nel territorio del Comune di Alba.

L’opera, finanziata con un contributo SCR – OPCM 3090/2000 per un importo complessivo di 1.550.174,63 euro, rappresenta un importante intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di una delle infrastrutture strategiche della viabilità provinciale.

La realizzazione del progetto affonda le sue radici nel 2007, anno in cui venne sottoscritta una convenzione tra la Provincia di Cuneo e l’ARES Piemonte per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte. In base all’accordo, la Provincia si impegnava a curare la progettazione e la realizzazione dell’intervento, mentre l’ARES avrebbe garantito la copertura finanziaria delle opere.

L’iter venne successivamente sospeso nel 2012 a causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che resero impossibile procedere con l’appalto, e venne riaperto solo nel 2023, a seguito dell’aggiornamento del progetto e della ridefinizione degli interventi in relazione all’aumento dei costi.

L’intervento ha previsto la protezione e il consolidamento delle fondazioni delle pile 1, 2 e 6 mediante lo smantellamento delle scogliere esistenti, la realizzazione di una paratia continua in calcestruzzo armato per l’ancoraggio di una cortina di micropali intorno ai pilastri, e la successiva protezione delle strutture con una nuova scogliera in massi ciclopici.

I lavori sono stati avviati nel febbraio 2024. Poiché gli interventi potevano essere eseguiti solo durante le stagioni estive e invernali, in base alle condizioni dell’alveo del fiume Tanaro, le lavorazioni si sono protratte fino all’estate 2025. Con le ultime operazioni di ripristino dei luoghi e la rimozione delle piste provvisionali di cantiere, previste in questi giorni, l’opera verrà ufficialmente consegnata entro la settimana corrente.

«Con questo intervento – afferma il vicepresidente Massimo Antoniotti – la Provincia di Cuneo, compatibilmente con le risorse a disposizione, continua il percorso di manutenzione e consolidamento dei propri ponti. Questo importante manufatto è l’unico collegamento oltre a quello della tangenziale tra le due sponde del Tanaro e viene utilizzato giornalmente da migliaia di veicoli per raggiungere il proprio posto di lavoro le scuole l’ospedale e l’autostrada».