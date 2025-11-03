"Cherasco In": nasce una nuova realtà per mettere in rete persone, idee e iniziative

A Cherasco è nata ufficialmente “Cherasco In – Associazione di Promozione Sociale (APS)”, una nuova realtà senza fini di lucro che si propone di mettere in rete persone, idee e iniziative per rendere la città più viva, partecipata e solidale.

L’associazione opera con finalità culturali, sociali e ambientali, promuovendo incontri culturali, eventi, serate tematiche e momenti di approfondimento dedicati all’attualità, alla storia, alle tradizioni e ai protagonisti del territorio.

Accanto alla cultura, Cherasco In punta anche su iniziative artistiche e ricreative, progetti di educazione e solidarietà, per unire generazioni diverse e valorizzare il senso di comunità.

L’associazione è composta da numerosi soci fondatori e tanti amici, desiderosi di contribuire con entusiasmo e idee alla crescita di CHERASCO IN e alla realizzazione dei progetti.

CHERASCO IN nasce come spazio aperto a tutti, un luogo dove ciascuno può portare il proprio contributo, condividere idee, collaborare e sentirsi parte attiva della vita cittadina.

Ci trovate su Facebook e Instagram cercando “Cherasco In” per seguire tutte le iniziative, gli eventi e i progetti dell’associazione.

La nuova associazione, in collaborazione con la Banca di Cherasco, organizza il primo incontro pubblico con la partecipazione del giornalista Domenico Quirico e dell’avvocato Pierpaolo Berardi. Guidati dalla loro competenza e consolidata esperienza, avremo l’occasione di riflettere e confrontarci su uno dei temi più complessi e attuali dello scenario internazionale, cercando di rispondere all’interrogativo: “Dopo la tregua a Gaza, è possibile una pace in Ucraina?”

L’incontro si terrà il 7 novembre alle 20:45 presso l’Auditorium della Banca di Cherasco, a Roreto di Cherasco.