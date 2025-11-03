Creato il logo della Consulta Pari opportunità del Comune di Saluzzo

Si chiama “hackathon” che si può tradurre liberamente con “maratona per sviluppare idee”.

L’hanno organizzato il Comune di Saluzzo, con l’ufficio Servizi alla persona, e la Consulta Pari opportunità a “Il Quartiere” con l’obiettivo di realizzare un logo per contraddistinguere l’identità e le attività della Consulta stessa.

Hanno partecipato studentesse e studenti dei licei “Soleri” e “Bodoni” e del “Denina” che si sono divisi in squadre e nel giro di tre giorni di lavoro congiunto hanno realizzato dei progetti grafici. Un’apposita giuria di esperti ha individuato, infine, quello vincitore.

Sarà utilizzato a partire dalle iniziative della rassegna di novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che è il 25 novembre di ogni anno. I cinque vincitori hanno ricevuto una borsa di studio-premio di 150 euro ciascuno, finanziata dal Comune.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle associazioni della Consulta, realtà che operano sul territorio in ambito sociale e culturale per la tutela delle donne e delle fasce fragili della popolazione, che hanno illustrato agli studenti le loro finalità e il loro operato.

«Abbiamo analizzato le attività della Consulta – dice Giada Zidda, della V DB del “Soleri” del gruppo scelto dai giurati -, abbiamo scelto tre parole chiave che sono sostegno, cambiamento e autonomia, e una frase che ci ha guidati “Il bene che fai ti ritorna indietro”. La nostra idea si è, quindi, ispirata all’infruttescenza del tarassaco, comunemente chiamato soffione, che con un soffio libera i suoi semi nell’aria, per dare vita a nuovi fiori, cioè un simbolo di crescita, condivisione e rinascita».

«Come studenti del “Bodoni” – commentano alunne e alunni delle classi 2F e 2E - abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile che ci ha permesso di crescere, imparare cose nuove e relazionarci con altri ragazzi di altre età e scuole, come i nostri vicini del “Soleri Bertoni”».

«La creazione di un logo – proseguono - ci ha fatto riflettere su temi importantissimi come le Pari opportunità, il ruolo della Consulta e l’empatia. Partire da un semplice concetto e arrivare in poco tempo alla creazione di un’idea grafica che potesse rappresentarlo, tenendo conto dei suoi vari significati ed implicazioni, è stato emozionante, divertente e formativo».

Il commento della presidente della Consulta Alessandra Tugnoli: «La creazione del logo per la consulta per le pari opportunità del Comune di Saluzzo ha rappresentato per ragazze e ragazzi delle scuole superiori saluzzesi una sfida appassionante e un’occasione coinvolgente per approfondire i temi legati al complesso ambito dell’inclusione. Con passione e creatività studentesse e studenti hanno ideato un bellissimo logo, che rappresenta la partecipazione di tutta la comunità cittadina al percorso verso la promozione delle Pari opportunità».