Attualità | 03 novembre 2025, 16:58

Novello, i bambini celebrano l’Unità nazionale: memoria e futuro davanti al Monumento ai Caduti

Una mattinata di letture, lavori creativi e grazie condivisi con Alpini e Nonni Vigili

La memoria, a Novello, passa attraverso le voci più giovani della comunità. È stata una mattinata di emozione e partecipazione quella dedicata alla celebrazione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ha visto protagonisti i bambini della scuola primaria insieme alle insegnanti, agli Alpini e ai Nonni Vigili.

I piccoli studenti hanno portato i loro lavori a tema, consegnandoli simbolicamente all’Amministrazione, e hanno recitato poesie dedicate agli Alpini, in un gesto semplice e allo stesso tempo profondo, capace di tenere insieme passato e futuro.

“Grande emozione questa mattina con i bambini della Scuola Primaria di Novello”, ha commentato il sindaco Marco Pallaro. “Hanno portato con loro alcuni lavoretti a tema e li hanno consegnati all’Amministrazione come ricordo della giornata, recitando inoltre poesie dedicate agli Alpini. Ringrazio le insegnanti per i progetti realizzati con le classi e dedicati a questa importante ricorrenza, la consigliera Mirella Bianco per il sostegno alle attività della scuola, i Nonni Vigili e gli Alpini che con la loro presenza hanno reso ancora più tangibili i valori di libertà, appartenenza e fratellanza.”

redazione

