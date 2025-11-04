Ceva, aperte le iscrizioni all’Albo degli scrutatori: domande entro il 30 novembre

Il Comune di Ceva informa i cittadini sulle possibilità di essere iscritti all'Albo unico comunale degli scrutatori dei seggi elettorali.

Vi possono accedere le persone in possesso del titolo di studio almeno della scuola dell'obbligo. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di Ufficio elettorale di sezione i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

La domanda va presentata al sindaco entro il 30 novembre, redatta su apposito modello disponibile in Comune.