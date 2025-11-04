Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: musica e poesia al Filatoio Rosso

Martedì 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Sala delle Colonne del Filatoio Rosso di Caraglio ospiterà alle ore 21 un evento artistico e culturale dedicato al tema.

Il primo momento della serata sarà affidato a "DUEA", con Chiara e Sara Cesano al violino, accompagnate dalla voce narrante di Giorgia Fantino. Un dialogo musicale intimo e intenso tra due sorelle, per raccontare attraverso le note il valore della solidarietà e della forza femminile.

A seguire, "INDIGENA", un dialogo sulla poesia al femminile con Susanna Sartori ed Eva Garelli, che esploreranno il linguaggio poetico come strumento di espressione, resistenza e libertà.

Ad arricchire la serata, l'intervento musicale della classe di violino dell'Istituto Civico Musicale di Caraglio, che porterà sul palco giovani talenti del territorio.

L'ingresso è gratuito. Un'occasione per riflettere, ascoltare e condividere attraverso l'arte un messaggio di consapevolezza e cambiamento.

Informazioni pratiche:

Quando: Martedì 25 novembre 2025, ore 21:00

Dove: Filatoio Rosso – Sala delle Colonne, Caraglio

Ingresso: Gratuito