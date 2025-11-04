Nasce “Comune di Roburent Informa”: un nuovo canale WhatsApp per i cittadini

Il Comune di Roburent amplia i propri strumenti di comunicazione a servizio dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha infatti attivato da ieri, lunedì 3 novembre, “Comune di Roburent Informa”, nuovo canale WhatsApp dedicato alla diffusione di notizie e aggiornamenti di pubblica utilità.

"L’obiettivo - spiega il sindaco, Emiliano Negro - è quello di raggiungere in modo semplice e diretto non solo chi utilizza abitualmente i social network, ma anche quei cittadini, proprietari di seconde case e turisti soprattutto per informazioni riguardanti allerte meteo, chiusure strade, situazioni emergenziali. Vogliamo creare un sistema di informazione capillare e accessibile a tutti che permetta ai cittadini di ricevere in tempo reale notizie utili e affidabili, senza dover necessariamente utilizzare i social network".

Il canale è unidirezionale, ovvero riservato esclusivamente alla pubblicazione da parte del Comune di informazioni e comunicazioni ufficiali. Sarà utilizzato, come detto, per segnalare eventi, lavori pubblici, chiusure di strade, allerte meteo, criticità e avvisi importanti, offrendo così un servizio rapido e immediato.

L’adesione è libera e facoltativa, nel pieno rispetto della privacy.