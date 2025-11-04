Si è concluso l'Ottobre Democratico del PD di Savigliano

Con la serata del 30 ottobre si è concluso l’Ottobre Democratico, un mese che il Partito Democratico di Savigliano ha voluto dedicare al confronto e alla partecipazione. Quattro settimane dense di incontri, idee e riflessioni che hanno attraversato la città e toccato temi diversi, ma legati da un unico filo conduttore: la voglia di costruire insieme una comunità più giusta, consapevole e aperta.

Il percorso è cominciato nella Piazzetta De Andrè, dove cittadini e amministratori si sono confrontati sullo sviluppo urbanistico e sulla partecipazione, con l’idea di riportare al centro la vita dei quartieri e il ruolo attivo dei cittadini nelle scelte per la città. La settimana successiva, una serata intensa e partecipata ha affrontato il tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, con il prezioso intervento del dottor Oscar Bertetto, che ha aiutato a comprendere l’importanza di un tema tanto delicato.

Un terzo appuntamento ha posto al centro la cultura come motore di comunità: la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, e il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro, hanno raccontato come biblioteche e spazi culturali possano diventare luoghi di incontro e di rinascita urbana. Poi, uno dei momenti più significativi del mese: l’incontro con il professor Gustavo Zagrebelsky, che ha presentato il suo libro La costituzione dei poveri, regalando al pubblico una riflessione profonda sui valori della democrazia e della dignità.

La chiusura del ciclo, giovedì 30 ottobre, è stata dedicata alle “Riflessioni urgenti sul patriarcato di oggi”, con la deputata Chiara Gribaudo e la giornalista Elena Miglietti: un confronto appassionato, ricco di spunti e testimonianze.

Questo ottobre è stato molto più di una rassegna di incontri: è stato la prova concreta di una comunità che ha voglia di pensare insieme, di ascoltarsi e di confrontarsi su temi sempre diversi, con passione, curiosità e spirito costruttivo.