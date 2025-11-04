Il semirimorchio "in fiore": Bra Servizi e TMT rivoluzionano i rifiuti a Ecomondo

Il Gruppo Piumatti, attraverso la sua storica azienda Bra Servizi, leader nazionale nella gestione dei rifiuti industriali e ambientali, sarà protagonista alla fiera Ecomondo 2025 di Rimini EXPO (Padiglione A5, Stand TMT n. 407), insieme a TMT International e GFM Oleodinamica.

L’occasione segna la presentazione del nuovo semirimorchio a piano mobile TMT Conchiglia E110, un progetto “ispirato dalla natura e guidato dall’ambiente”, pensato per coniugare efficienza logistica e comunicazione ambientale.

Le pareti del veicolo raffigurano paesaggi montani e prati fioriti, trasformando il mezzo in un vero manifesto itinerante della sostenibilità.

Il messaggio scelto, “Non restare mai dove non ti senti fiorire”, rappresenta il cuore della filosofia del Gruppo: crescita, innovazione e rispetto per il Pianeta.

Il nuovo TMT Conchiglia E110 è dotato di gru caricatore Epsilon Palfinger M110Z77, con sbraccio massimo di 7,7 metri, capacità di carico di 78 m³, telaio in acciaio zincato a caldo e chiusura pneumatica delle porte posteriori.

Grazie al sistema Moving Floor, il veicolo garantisce massima flessibilità operativa, riduzione dei consumi e un abbattimento fino al 55% dei costi operativi, contribuendo concretamente alla decarbonizzazione del trasporto industriale.

«I semirimorchi a pianale mobile hanno dimostrato una straordinaria polifunzionalità in diversi settori» – spiega Alfredo Spinozzi, CEO e co-founder di TMT International – «consentendo di ridurre le corse a vuoto, ottimizzare le operazioni e incrementare la sostenibilità economica e ambientale dei trasporti».

A sottolineare l’impegno del Gruppo, interviene il Cavalier di Gran Croce Giuseppe Piumatti, Presidente del Gruppo Piumatti e di Bra Servizi: «L’ambiente è la nostra guida da sempre. In ogni progetto cerchiamo di coniugare efficienza industriale, innovazione e responsabilità verso il territorio. Partecipare a Ecomondo significa condividere una visione di futuro sostenibile che nasce dal lavoro quotidiano e guarda al benessere delle generazioni che verranno.»

La presenza del Gruppo Piumatti – Bra Servizi a Ecomondo 2025, evento di riferimento per la green e circular economy, rappresenta un nuovo passo avanti nella ricerca di soluzioni ambientali ad alto valore tecnologico, a sostegno delle imprese e delle comunità.

Ecomondo 2025

Dal 4 al 7 novembre

Rimini EXPO Centre – Padiglione A5, Stand 407 (TMT International)