Lean Hash ha lanciato il contratto SOL, consentendo ai titolari di SOL di estrarre fino a 60 SOL al giorno.

Tradizionalmente, asset come Bitcoin e Dogecoin possono partecipare alla convalida della rete o alla generazione di blocchi tramite mining hardware. Solana, tuttavia, utilizza un meccanismo di validazione/staking e non supporta ampiamente i mining rig tradizionali. Ma questo sta cambiando. Lean Hash ha lanciato un nuovo servizio che consente agli utenti di attivare contratti di cloud mining utilizzando token SOL. Gli utenti non devono acquistare mining rig o pagare bollette elettriche elevate; acquistano semplicemente contratti di potenza di calcolo con token SOL. I guadagni giornalieri vengono calcolati in tempo reale, consentendo ai token SOL inattivi di generare reddito passivo tramite la piattaforma di mining Lean Hash.

In particolare, come piattaforma di cloud mining, LeanHash non solo supporta numerose criptovalute tradizionali (tra cui SOL, ETH, XRP, BTC, ecc.), ma fornisce anche ai possessori di SOL un percorso di conversione "attività statica → reddito liquido".

Come iniziare a guadagnare soldi con Leanhash?

1: Visita il sito web di Leanhash e crea il tuo account per ricevere un bonus di $ 15.

2: Collega in modo sicuro il tuo portafoglio digitale e imposta depositi e prelievi.

3: Scegli un contratto di mining adatto al tuo budget e ai tuoi tempi.

4: Inizia a estrarre: i tuoi guadagni verranno pagati quotidianamente.

Esempi di contratti LeanHash

⦁【Contratto di mining gratuito】Capitale: $ 15, Durata: 1 giorno, Profitto totale: $ 15,6

⦁【Contratto di estrazione mineraria di base】Capitale: $ 1200, Durata: 12 giorni, Profitto totale: $ 1394,4

⦁【Contratto di estrazione mineraria di base】Capitale: $ 5000, Durata: 25 giorni, Profitto totale: $ 6937,5

⦁【Contratto di estrazione mineraria classica】Capitale: $ 12.000, Durata: 40 giorni, Profitto totale: $ 20.400

⦁【Contratto di estrazione mineraria avanzata】Capitale: $ 35.000, Durata: 45 giorni, Profitto totale: $ 65.397,5

⦁【Contratto Super Mining】Capitale: $ 120.000, Durata: 50 giorni, Profitto totale: $ 2.544.000

Esempio:

Investi $ 12.000 per acquistare un 【Advanced Mining Contract】 da $ 12.000, durata... 40 giorni, rendimento giornaliero 1,75%.

In caso di acquisto andato a buon fine, l'utente riceverà un rendimento giornaliero stabile = $ 12.000 x 1,75% = $ 210.

Dopo 40 giorni, il capitale dell'utente + il rendimento saranno: $ 12.000 + $ 210 x 40 giorni = $ 12.000 + $ 8.400 = $ 20.400.

(Questa piattaforma offre una varietà di contratti stabili e ad alto rendimento, che possono essere visualizzati sul sito web di LeanHash.)

Motivi per scegliere LeanHash:

1. Distribuzione globale: LeanHash ha distribuito centri di elaborazione dati in oltre 70 regioni, operando in modo sicuro e stabile da oltre otto anni.

2. Energia verde: LeanHash è alimentato al 100% da energia rinnovabile, stabilendo un nuovo standard per il mining ecocompatibile.

3. Sicurezza di livello bancario: la crittografia SSL e l'archiviazione cold wallet garantiscono una protezione completa delle risorse.

4. Garanzia di conformità: sede centrale nel Regno Unito, con registrazione legale e qualifiche di conformità.

5. Rendimenti stabili: contratti fissi, commissioni trasparenti e basse barriere all'ingresso.

6. Servizio ultraveloce: assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tempi di risposta rapidi, entro 3 minuti.

7. Compatibilità multivaluta: supporta depositi e prelievi per le principali criptovalute come BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, USDT, SOL e BNB.

Abstract: Un nuovo canale di ricchezza per gli investitori SOL

Grazie alla continua espansione dell'ecosistema Solana e alla robusta domanda di mercato, i possessori di SOL possono beneficiare di opportunità di mining senza precedenti grazie al contratto di cloud mining LeanHash. Rispetto al semplice mantenimento e all'attesa dell'aumento dei prezzi, i contratti di cloud mining consentono agli utenti di generare rendimenti costanti pur detenendo SOL, ottenendo una crescita composta dei propri asset. Questo segna un ulteriore passo avanti nei modelli di ricchezza basati sulla blockchain: dalla "speculazione sui prezzi" ai "rendimenti derivanti dalla potenza di calcolo" e dalla "detenzione statica" all'"apprezzamento attivo del valore".

Per maggiori dettagli, visita il sito web di LeanHash: https://leanhash.com / o scarica il Applicazioni mobili iOS e Android.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.