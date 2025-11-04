Liceo delle Scienze Gestionali al “Delpozzo”: l’innovazione del Made in Italy incontra il futuro

Il Delpozzo di Cuneo, da sempre punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica, apre un nuovo capitolo della propria storia con la nascita del Liceo delle Scienze Gestionali (clicca qui): un percorso che unisce umanesimo, impresa e tecnologia, pensato per formare le menti capaci di guidare il futuro del Made in Italy.

Un liceo che nasce dall’innovazione e guarda al territorio.

L’Istituto Delpozzo è da anni riconosciuto come una delle scuole più all’avanguardia nel panorama educativo cuneese. Le sue aule tematiche – progettate per favorire l’apprendimento attivo e il pensiero critico – hanno trasformato il modo di vivere la scuola: un’aula di Italiano non è uguale a una di Scienze o di Matematica, e ogni cambio d’ora diventa un piccolo momento per “riattivare la mente”.

È da questa esperienza che nasce il nuovo liceo, frutto di un’attenta analisi condivisa con imprese, associazioni artigiane e università. L’obiettivo? Preparare i giovani a un mondo del lavoro in rapida evoluzione, dove le piccole e medie imprese devono aprirsi a mercati globali, diversificare e innovare. Servono dunque competenze gestionali, comunicative, linguistiche e digitali – dalla conoscenza dell’intelligenza artificiale all’analisi dei dati – per essere protagonisti del cambiamento.

Le fondamenta del sapere: cultura, economia e lingue.

Il Liceo delle Scienze Gestionali offre una formazione completa: alle discipline classiche dei licei – Italiano, Storia, Filosofia e Matematica – si aggiungono solide basi economico-giuridiche e linguistiche, con l’introduzione di una seconda lingua straniera: il francese.

Si tratta di una scelta nata dall’ascolto e dal confronto con docenti universitari, che hanno evidenziato come proprio il francese rappresenti una lingua chiave per il territorio cuneese, caratterizzato da forti relazioni economiche e culturali con l’area transalpina.

"Studiare Italiano, Storia, Geografia e Lingue straniere al Liceo delle Scienze Gestionali – afferma la prof.ssa Elisa Cartei – significa formarsi come comunicatori globali. Queste discipline esaltano la nostra identità culturale e al tempo stesso aprono al dialogo internazionale, favorendo lo sviluppo di competenze interculturali e di quell’innovazione che rende il Made in Italy un’eccellenza riconosciuta nel mondo".

La cura della comunicazione non può prescindere dall’estetica. In questo senso, la Storia dell’arte e del design contribuisce a formare menti educate al “senso del bello” applicato al mondo dell’impresa, stimolando ciò che il mondo intero ci invidia: la creatività.

Come sottolinea la professoressa Silvia Caramia, “lo studio della Filosofia in un liceo delle Scienze Gestionali sviluppa competenze trasversali essenziali: pensiero critico, capacità di analisi, ragionamento complesso e problem solving, strumenti fondamentali anche nei contesti aziendali e manageriali”.

La professoressa Simona Robbione, docente di Diritto ed Economia, evidenzia come queste discipline siano centrali per comprendere e gestire la complessità delle organizzazioni moderne: offrono strumenti per interpretare le regole del mercato, dei contratti e del lavoro, e per prendere decisioni consapevoli, sostenibili e socialmente responsabili in un’economia sempre più globale.

Anche la matematica, rivista in un’ottica moderna ed applicativa, come osservato recentemente dalla prof.ssa Sara Riba, diventerà utile strumento per l’analisi aziendale, il marketing e favorendo competenze logiche e decisionali.

Così come l’informatica, una disciplina dai duplici risvolti. Nel contesto delle scienze gestionali, la Prof.ssa Galfrè Elena, ne sintetizza i contenuti. L’utilizzo degli strumenti informatici innovativi quali l’intelligenza artificiale per permettere agli studenti di affrontare con occhio innovativo le sfide gestionali.

Un percorso, questo, per chi vuole creare e valorizzare il future.

Il Preside Ivan Re spiega così la visione del nuovo liceo: “Il Liceo delle Scienze Gestionali è il risultato della collaborazione con i nostri partner e con le associazioni di categoria per calare il Liceo del Made in Italy nella realtà cuneese, integrando la nostra esperienza tecnologica e scientifica con nuove discipline legate all’innovazione, come l’intelligenza artificiale. I moderni laboratori STEM, l’esperienza PCTO e i contatti con le imprese del territorio offriranno agli studenti la possibilità di sperimentare veri e propri percorsi di impresa simulata, nei settori tecnologici e nella promozione del territorio e delle sue molteplici imprese.”

Il percorso formativo, tuttavia, non si limita al mondo produttivo e dell’impresa: valorizza anche il patrimonio culturale, storico, artistico e turistico che rende unico il territorio italiano. Gli studenti saranno guidati a conoscere e promuovere la cultura della bellezza, della qualità e della creatività progettuale, comprendendo come la storia, il design, l’arte e i processi produttivi rappresentino insieme l’essenza più autentica del Made in Italy.



Dalle realtà produttive radicate nel territorio alle nuove frontiere della creatività e dell’innovazione, il liceo offre un’esperienza formativa capace di unire tecnologia e cultura, impresa e arte, tradizione e futuro. Le idee nate a scuola potranno poi trasformarsi, grazie agli incubatori d’impresa e ai progetti di simulazione aziendale, in realtà concrete, dando vita a un futuro che parla la lingua della competenza e della creatività.

Conoscere per capire, gestire per creare.

Il profilo in uscita del Liceo delle Scienze Gestionali è ampio e flessibile: consente sia l’ingresso nel mondo del lavoro, con competenze utili alla gestione di piccole e medie imprese, sia la prosecuzione negli studi universitari in Management, Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale, senza dimenticare i percorsi legati ai beni culturali, al turismo e alla valorizzazione del territorio.



In un mondo globale, dove chi detiene la conoscenza ha il potere di innovare e creare, il messaggio del nuovo liceo è chiaro e potente: “Conoscere per capire. Gestire per creare.”



Per maggiori informazioni: https://orientamento.itiscuneo.edu.it/iisdelpozzo/