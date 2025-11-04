A Monterosso Grana “Lasciare una traccia”: scrittura, memoria e condivisione alla Biblioteca La Cevitou

Sabato 15 novembre, alle ore 16.30, presso la Biblioteca “La Cevitou” (Via Mistral 89, Villa San Pietro – Monterosso Grana), si terrà un incontro dal titolo “Lasciare una traccia”, un momento di condivisione aperto a tutti.

Durante la prima parte del pomeriggio saremo guidati da Samuele Giordano, giovane professore di Lettere con esperienza nel mondo del teatro e dello storytelling, alla scoperta del romanzo Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, che diventerà il punto di partenza per un laboratorio di scrittura creativa: un’occasione per mettersi in gioco, esprimersi liberamente ed esplorare i propri ricordi.

All’interno del laboratorio riscopriremo la scrittura come atto di libertà e presa di consapevolezza, tanto sul mondo esterno quanto sulla nostra interiorità. Lasciandoci permeare dalle suggestioni di un romanzo frutto di memorie lontane, ma al tempo stesso pieno di immagini vivide e scene concrete, proveremo a diventare scrittori e scrittrici della nostra memoria, recuperando il gesto profondamente umano della scrittura.

L’evento si concluderà con l’inaugurazione della “Cassetta delle parole sospese”, un piccolo luogo simbolico dedicato a pensieri, frasi e storie da raccontare,scambiare o lasciare.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare uno spazio di racconto, aperto a tutti coloro che vogliono condividere una riflessione o “spedire” una lettera che non hanno mai avuto l'opportunità di consegnare.

L’incontro si concluderà con una merenda, occasione ideale per terminare la giornata con un momento di convivialità.





