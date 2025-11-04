Arriva a Cuneo la nota esposizione FALASTIN HURRA: il fumetto per Gaza e non solo

Arriva a Cuneo l’ormai nota esposizione FALASTIN HURRA (“Palestina Libera”, in lingua araba), curata da alino, Giansandro Morelli e Guido Piccoli, e inaugurata a Napoli nel gennaio 2024 con una grande esposizione al Complesso di San Domenico, poi ospitata in tante città, e in tante micro-iniziative sparse per tutto il paese, oltre che al museo di Bogotà in Colombia.

Ad Arcipelago, negli spazi di corso Giolitti 31 con ingresso dall'interno cortile sito in via Meucci 32/34, arriva in una nuova veste “2.0” - From Strip to Motion - così concepita e fruita a Torino fino al 2 novembre 2025 e ora pronta per una nuova unica tappa nella provincia Granda. Aggiornata in collaborazione con NAZRA Palestine Short Film Festival, ancora curata da alino e Giansandro Morelli con la preziosa aggiunta della fumettista Lorena Canottiere, si focalizza su autori e autrici arabo-palestinesi, con una piccola sezione di autori italiani e internazionali, nella quale si trovano molte nuovissime acquisizioni, fra cui la stessa Canottiere, Andrea Bruno, La Verve, Eva Daffara, Samuele Canestrari e tanti altri, che si affiancano a qualche immagine della storica sezione “Kufiah, matite per la Palestina”, il portfolio di disegnatori italiani, tra cui Andrea Pazienza, Cinzia Ghigliano, da cui tutto è partito, con un aggiornamento delle ormai quasi 240 opere del progetto (data la prolifica produzione degli artisti stessi, in costante supporto del drammatico periodo che vive il mondo Palestinese, nel pieno del genocidio perpetrato dall’invasore e criminale Stato d’Israele).

In mostra, soprattutto, ci saranno le tavole e le illustrazioni (anche quelle nuovissime realizzate quotidianamente per i social) da: Leila Abdelrazaq, Naji Al-ali, ma anche il giovane Naji Al Alì, nato nel 99, Fuad Alymani, Mazen Kerbaj, Gina Nakhle-Koller, Hassan Manasrah, Mohammad Saba'aneh, Othman Selmi; e le nuove aggiunte di Lina Gaibeh, AnnaMay Khoury, e un ricordo della scomparsa fumettista Palestinese Mahasen Al-Kethib.