Addio a Paolina Barale, esempio di amore e dedizione: Gaiola piange una donna forte

Profondo cordoglio a Gaiola per Paolina Barale, che si è spenta oggi al Cavs di Demonte all'età di 94 anni.

Per lungo tempo aveva svolto, in via Barale dove risiedeva, l'attività di parrucchiera. Ma, il suo unico e vero amore era la sua famiglia, il marito Giovanni Perona con cui ha condiviso oltre 70 anni di matrimonio diventando un raro modello a cui ambire, e i figli Marisa e Massimo.



Una coppia, quella di Paolina e Giovanni, d'altri tempi. Ciascuno aveva un alto peso specifico, rappresentando autentiche colonne portanti per le generazioni future. Un riferimento insostituibile.

Solida, capace, intraprendente, determinata, pragmatica, amorevole, dolce, attenta, generosa, e soprattutto molto attiva, Paolina si è sempre distinta per la sua vivacità intellettuale e sociale. Amava intrattenersi con le persone, non risparmiandosi anche per la comunità parrocchiale a cui con piacere donava i suoi amati fiori per ricorrenze e cerimonie. Molto devota alla Madonna spesso aveva partecipato alle gite organizzate dalla parrocchia, rinsaldando ancora di più le sue relazioni sociali.



Molto amata e rispettata era rimasta vedova del marito Giovanni Perona, scomparso il 6 maggio 2024, lasciando in lei un vuoto incolmabile, un dolore silenzioso che lentamente l'ha consumata.

Lascia i figli Marisa, con Renato, e Massimo, i nipoti Ivano e Daniel e gli adorati pronipoti Loris, Vanessa, Lian e Sabrina.



Il Rosario verrà recitato stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Gaiola, dove domani, giovedì 6 novembre, verrà celebrato il funerale alle 14.30.