 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 16:39

Addio a Paolina Barale, esempio di amore e dedizione: Gaiola piange una donna forte

Si è spenta a 94 anni al Cavs di Demonte. Parrucchiera storica di via Barale, moglie amatissima di Giovanni Perona, con cui ha condiviso oltre 70 anni di vita insieme. Lascia un ricordo indelebile di bontà, generosità e attaccamento alla famiglia e alla comunità

Addio a Paolina Barale, esempio di amore e dedizione: Gaiola piange una donna forte

Profondo cordoglio a Gaiola per Paolina Barale, che si è spenta oggi al Cavs di Demonte all'età di 94 anni.

Per lungo tempo aveva svolto, in via Barale dove risiedeva, l'attività di parrucchiera. Ma, il suo unico e vero amore era la sua famiglia, il marito Giovanni Perona con cui ha condiviso oltre 70 anni di matrimonio diventando un raro modello a cui ambire, e i figli Marisa e Massimo.

Una coppia, quella di Paolina e Giovanni, d'altri tempi. Ciascuno aveva un alto peso specifico, rappresentando autentiche colonne portanti per le generazioni future. Un riferimento insostituibile.

Solida, capace, intraprendente, determinata, pragmatica, amorevole, dolce, attenta, generosa, e soprattutto molto attiva, Paolina si è sempre distinta per la sua vivacità intellettuale e sociale. Amava intrattenersi con le persone, non risparmiandosi anche per la comunità parrocchiale a cui con piacere donava i suoi amati fiori per ricorrenze e cerimonie. Molto devota alla Madonna spesso aveva partecipato alle gite organizzate dalla parrocchia, rinsaldando ancora di più le sue relazioni sociali.

Molto amata e rispettata era rimasta vedova del marito Giovanni Perona, scomparso il 6 maggio 2024, lasciando in lei un vuoto incolmabile, un dolore silenzioso che lentamente l'ha consumata.

Lascia i figli Marisa, con Renato, e Massimo, i nipoti Ivano e Daniel e gli adorati pronipoti Loris, Vanessa, Lian e Sabrina.

Il Rosario verrà recitato stasera alle 19 nella chiesa parrocchiale di Gaiola, dove domani, giovedì 6 novembre, verrà celebrato il funerale alle 14.30.

Sara Aschero

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium