 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 novembre 2025, 08:33

Alba, un incontro in Seminario a 10 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’

Monsignor Domenico Pompili in dialogo con Carlo Petrini venerdì 7 novembre, alle ore 21

Al Seminario di Alba si parlerà di cura della casa comune

Al Seminario di Alba si parlerà di cura della casa comune

Dieci anni dopo la pubblicazione di Laudato si’, l’enciclica rivoluzionaria di papa Francesco, una lettera d’amore alla nostra casa comune e, insieme, un potente grido alla responsabilità, cosa rimane di questo messaggio?

In tal senso, la Diocesi di Alba, nell’ambito del Cammino Sinodale Diocesano, ha voluto promuovere per venerdì 7 novembre, alle ore 21, presso il Seminario vescovile, sala Bussi, un incontro di formazione per clero e laici, aperto a tutti (si potrà anche seguire online sul canale YouTube della Diocesi).

Sono previsti ospiti d’eccezione per la serata, che vedrà il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, in dialogo con Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food e delle Comunità Laudato si’.

In questo modo sarà possibile declinare sia in senso teologico sia pratico il messaggio della Laudato si’, anche alla luce del magistero di papa Leone XIV, che nel corso del suo pontificato non ci ha chiesto di ammirare il cambiamento, ma ci ha chiesto di diventarlo: «Non possiamo continuare a parlare di ecologia vivendo come se la Terra fosse una risorsa da spremere. Dobbiamo convertirci. Non solo nelle abitudini. Ma nel cuore». Un messaggio forte. Chiaro. Senza filtri.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium