Il Mussotto cambia volto: Area Calcio e Comune insieme per un impianto più moderno e accogliente

C’è un’aria nuova al centro sportivo del Mussotto. Un’aria che si vede, prima ancora che si respiri: colori più vivi, spazi rinnovati, luci che illuminano in modo più uniforme e accogliente. È il risultato di un lavoro corale che negli ultimi mesi ha messo attorno allo stesso tavolo Area Calcio Alba Roero e l’Amministrazione comunale, dal sindaco Alberto Gatto all’assessore allo Sport Davide Tibaldi, con lo staff della Ripartizione Opere Pubbliche guidato dall’architetto Daniela Albano.

A raccontarlo, oggi, è proprio l’impianto: le nuove grafiche – vivaci, contemporanee, pensate per restituire identità agli spazi – accompagnano atleti, famiglie e tesserati fin dall’ingresso. Un primo segno di attenzione che anticipa un progetto più ampio, volto non solo ad ammodernare, ma a rendere lo sport ancora più accessibile e vissuto.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la palestra polivalente, completamente trasformata. La superficie è stata rifatta da zero, così come l’intero impianto di illuminazione: il risultato è un ambiente luminoso e sicuro, ideale per pattinaggio, tennis, calcio a 5 e per tutte le attività che quotidianamente animano questo spazio.

Proseguono intanto i lavori nella zona bar, destinata a diventare un luogo più confortevole e funzionale. Non solo ristoro: l’obiettivo è creare un punto di socialità, un piccolo cuore dell’impianto dove ritrovarsi dopo gli allenamenti o una partita, in uno spazio più ampio e accogliente.

Accanto al miglioramento degli ambienti, il progetto ha puntato molto anche sull’efficientamento energetico. Sono stati completamente rinnovati gli impianti di illuminazione dei due campi da calcio, così come il sistema di riscaldamento dei campi da padel. Sul fabbricato dedicato a uffici, magazzini e spogliatoi è stato realizzato un cappotto termico, intervento fondamentale per ridurre consumi e dispersioni.

E non è tutto: nelle prossime settimane verrà installato un impianto fotovoltaico, tassello finale di un percorso che guarda al futuro e alle energie rinnovabili, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale e gestione più efficiente delle strutture.

La Società ha espresso tutta la sua soddisfazione per il percorso: "Siamo molto orgogliosi del nostro Centro Sportivo, consapevoli dell’importanza di offrire alla comunità un luogo di ritrovo aperto a grandi e piccini, dove lo sport e il divertimento si incontrano ogni giorno. Dalle attività calcistiche — in tutte le loro forme, dal calcio a 11 al calcio a 5 — fino al padel, al tennis, al pattinaggio artistico su rotelle, senza dimenticare le collaborazioni con le scuole del quartiere e i gruppi di ginnastica per la terza età, il nostro obiettivo resta quello di promuovere la pratica sportiva, la condivisione e la crescita personale attraverso il movimento e la passione".